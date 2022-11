3a Categoria. Il Perrone inizia con uno stop

Dopo tanti anni di assenza, ritorna nel campionato FIGC il Perrone Calcio, che al suo debutto stagionale ad Arzano, esce sconfitto.

Dopo pochi minuti di gioco la squadra rossonera ha la grande opportunità di passare in vantaggio con un calcio di rigore, ma il portiere di casa si supera e para. I ragazzi di mister Bilardi vanno in rete con Cargiulo Emanuele prima e con Matteo Mazzella dopo, e nonostante le numerose occasioni da goal avute nel finale, non riescono a pareggiare.

Domenica 13 novembre il Perrone Calcio ritornerà dopo tanti anni di assenza, al campo sportivo Monti – Di Meglio di Casamicciola Terme.

il tabellino JULIANESE 3 PERRONE 2