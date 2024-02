35mo Grand Prix Internazionale V.Veneto Treviso: che esperienza per l’Olympic Judo Forio!

“Gareggiamo con i migliori in Italia e con tantissimi atleti di società europee” questo ci hanno detto a caldo, gli amici della ASD Olympic Judo Forio appena dopo la conclusione di una bellissima giornata di gare a Conegliano.

“Si chiude una lunga giornata di gare – ci raccontano – Oggi a Conegliano in provincia di Treviso si sono affrontati piu’ di 500 judokas dai 17 ai 36 giunti da ogni angolo della penisola e da diversi paesi Europei. I nostri ragazzi hanno combattuto al pari degli altri judokas. Poi con l’inoltrarsi della competizione si sono dovuti arrendere a ben piu’ quotati ed esperti avversari.

Basti pensare che le categorie erano affollatissime , Gianfranco Trani con quasi 100 atleti in categoria 73 kg. nonostante diciottenne ha retto il passo con judokas di 30 anni di eta’. Per Fabio Mattera stesso discorso in gara con 82 judokas perlopiù’ Svizzeri, Austriaci, Sloveni regge fin che riesce. Simone Sbrogna cat. 100 kg. si arrende ad un forte Austriaco. Christian di Maio perde l’incontro che poteva aprirgli le porte per la conquista di una medaglia. Giulia Bianculli, in gara con circa 40 judokas si arrende all’atleta poi vincitrice della categoria 57 kg. al termine di un ottimo incontro. Perde ancora il ripescaggio contro un’Austriaca. Al di la’ dei risultati, chiudiamo la manifestazione agonistica con buone sensazioni. I nostri ragazzi si allenano regolarmente ed il percorso intrapreso e’ quello giusto. Il Judo non e’ altro che il perseguire una Via. Bisogna proseguire lungo il percorso gia’ tracciato senza mai fermarsi. Ecco perche’ ogni fine settimana siamo in giro per l’Italia. E lo saremo ancora i prossimi 24 e 25 febbraio a Policoro Matera per la Finale del Campionato Italiano Cadetti A2 con la nostra atleta gia’ qualificata Maria Katerina Mattera.

Sacrifici immani, siamo partiti ieri 16 e rientreremo a Forio solo domani mattina 18 al termine di una lunga notte di viaggio in pullmino.”

Una esperienza bellissima per i ragazzi isolani, un momento di crescita sportiva e umana, all’insegna dello sport.