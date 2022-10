Luca Brandi Onlus: dal 24 ottobre via ai Laboratori per le energie di giovani e adulti

«La nostra associazione è come sempre aperta a tutti e accoglieremo i ragazzi con l’esperienza dei nostri meravigliosi tutor che da anni ci aiutano nel nostro percorso sociale», così Silvano Brandi

Ischia –Sono ai nastri di partenza i laboratori dell’Associazione Luca Brandi Onlus. Dal prossimo 24 ottobre, infatti, è attiva l’intera offerta formativa rivolta ai giovani e agli adulti che scelgono di scendere in campo con le proprie passioni. «È questo il quattordicesimo anno – dichiara Silvano Brandi, patron dell’Associazione – in cui presentiamo i nostri laboratori. La nostra mission è sempre quella di dare spazio alle passioni dei giovani.

Con i nostri laboratori, infatti, diamo loro la possibilità di provare a mettere in pratica i loro maggiori interessi. Insieme a quelle che sono le attività artistiche come teatro, pittura, fotografia, ceramica, chitarra, canto abbiniamo anche il sostegno scolastico ai ragazzi con il latino, l’inglese e la scrittura creativa mentre con la psicologia aiutiamo i ragazzi ad entrare in un mondo affascinante». Non solo giovani, dunque, ma tante le possibilità laboratoriali aperte anche ai più grandi. «La sezione adulti – continua Brandi – darà la possibilità di intraprendere le passioni che non si è avuto la possibilità di seguire da ragazzi.

Così i laboratori di teatro, ceramica, painting, inglese e yoga potranno essere un ottimo viatico per dare seguito al proprio hobby». Tra i corsi destinati agli alunni delle scuole elementari, invece, troviamo: inglese (solo IV e V) con Maddalena Ferrandino, pittura con Annamaria Di Meglio, ceramica (solo classi III- IV e V) con il duo Di Leva – De Nigris, canto (per le classi IV e V) con tutor Sarah Vicario e teatro, rivolto agli studenti di IV e V elementare, con Salvatore Ronga. Tra i laboratori per le scuole medie e superiori quelli destinati alle arti grafiche come fumetto con Michele D’Ambra, disegno con Monica Hernandez e ceramica, supporto all’ inglese con Patrizia Malatesta o conversation con Maddalena Ferrandino e i laboratori di canto e teatro. Rivolti solo agli studenti delle scuole superiori i laboratori di fotografia con Enzo Rando e Tommaso Monti, scrittura creativa con Isabella Puca, chitarra con Matteo Di Meglio, psicologia con le dott.sse Scotto e Mazzella e un corso di latino con la professoressa Tina di Frenna.

«Speriamo che dopo gli ultimi anni difficili, soprattutto per i rapporti sociali, ritornino in gran numero i ragazzi a frequentare i nostri laboratori. La nostra associazione è come sempre aperta a tutti e accoglieremo i ragazzi con l’esperienza dei nostri meravigliosi tutor che da anni ci aiutano nel nostro percorso sociale». Per tutte le info su giorni e orari e per iscriversi a uno o più laboratori basta recarsi presso la sede di Via Iasolino, 57 telefonare o inviare un whatsapp al 3405442384 o una mail lucabrandionlus@gmail.com. Vi aspettiamo a casa di Luca!