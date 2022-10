Barano Music Festival, arriva Fiordaliso

Domani sera, sabato 15 ottobre, si chiude con un grande evento il “Barano Music Festival”. In Piazza San Rocco, a Barano, si esibirà la cantautrice Fiordaliso, celebre per le sue innumerevoli partecipazioni al Festival di Sanremo ed anche volto noto della televisione.

Da “Non voglio mica la luna” a “Una sporca poesia” passando per “Fatti miei”, l’artista piacentina interpreterà i suoi maggiori successi.”Dopo i The Kolors – commenta il Sindaco Gaudioso – Barano si concederà un’altra serata di grande musica. Sicuramente lo spettacolo di domani è rivolto a un pubblico in parte differente, infatti è stata una scelta ben precisa quella di diversificare le manifestazioni, in modo da accontentare un po’ tutti. Finora, come Amministrazione, siamo molto soddisfatti del gradimento riscosso dal “Barano Music Festival” e siamo certi che anche il concerto di Fiordaliso non deluderà le attese”. L’appuntamento è a partire dalle ore 20 ed è a ingresso libero.