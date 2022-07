Prove di sgombero al porto di Lacco Ameno. Mezzogiorno di fuoco sotto al Fungo

Ida Trofa | L’amministrazione Pascale in forze e con l’ausilio della forza pubblica per “riprendersi” il porto di Lacco Ameno e cacciare l’inviso Giuseppe Perrella con la sua Marina di Capitello scarl. Polizia Municipale, Polizia di Stato, Capitaneria di Porto e avvocati di parte ( figurano solo i legali del Perrella) sono giunti sul molo lacchese per il passaggio e la consegna delle aree. Ufficialmente è stato comunicato a mezzo Pec certificata che “in data odierna ci sarà la consegna delle aree per l’affidamento al nuovo gestore destinatario del bando pubblico per i servizi del porto turistico di Lacco Ameno”. L’uomo dell’opposizione di governo e, soprattutto, del senatore Domenico De Siano con la sua Scarl dovrà cedere il passo alla Marine Sub.

L’affidamento

Lo ricordiamo ieri è stato affidato il bando per la gestione dei servizi dell’approdo turistico di Lacco Ameno. Il responsabile di Settore Enzo D’Andrea ha approvato gli allegati verbali n° 01 del 15.06.2022 (relativo alla Manifestazione di interesse), n.1 del 05.07.2022, n.2 del 11.07.2022, verbale di commissione del 11.07.2022 in seduta pubblica, del 11.07.2022 in seduta riservata, del 12.07.2022 in seduta riservata e del 14.07.2022 con valenza di proposta di aggiudicazione indicando quale affidatorio del servizio la società di Carannante Samuele& C.

E’ stato così stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione del “servizio per il funzionamento dell’approdo turistico di Lacco Ameno per il periodo 01.07.2022 – 31.10.2022 con opzione di prosieguo fino al 31.12.2022” a favore dell’Operatore economico “MARINE SUB S.A.S. di Carannante Samuele & C.” con sede in Bacoli per un importo, al netto del ribasso offerto del 9,50% sul corrispettivo posto a base d’asta di 151.674,52, pari ad € 137.265,44 oltre € 3.500,00 per costi non soggetto a ribasso, per complessivi € 140.765,44 il tutto oltre I.V.A. al 22%”.

L’aggiudicazione, come scrive D’Andrea, diventerà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti prescritti. L’affidamento avviene con il ricorso alla procedura negoziata, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale.