Vito Iacono: “Favoriamo gli spostamenti all’interno delle isole minori”

Graduatorie ATA 2021-2024: titoli per incrementare punteggio, comprese qualifiche professionali regionali in FAD

Il personale ATA è il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali. Svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all’attività delle istituzioni scolastiche.

Il personale ATA è suddiviso in diversi profili professionali: Assistente Amministrativo (AA) – Assistente Tecnico (AT) – Collaboratore Scolastico (CS) – Cuoco (CU) – Infermiere (IF) – Guardarobiere (GU).

Ogni scuola dispone di graduatorie di istituto per conferire gli incarichi a tempo determinato. Le graduatorie d’istituto sono divise in tre fasce, che determinano l’ordine secondo il quale sono convocati i candidati. In particolare sono inclusi in terza fascia i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal Bando che viene emanato dal Ministero dell’Istruzione con cadenza triennale.

Nei prossimi mesi è previsto l’aggiornamento delle Graduatorie ATA per il triennio 2021-2024.

Il Centro d’Iniziativa Democratica degli Insegnanti Isola d’Ischia informa che è possibile incrementare il proprio punteggio nelle citate graduatorie attraverso alcuni corsi diversi l’uno dall’altro, sia per complessità che per lunghezza, attivati da Enti convenzionati e valutabili secondo quando previsto dal vigente DM 640/2017:

Certificazione informatica EIPASS 7 moduli user, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione (Vale 0,60 punti per AA, AT, CU, IF – Vale 0,30 per CS, GU);

Corso di “dattilografia” in FAD, attestato professionale riconosciuto da Ente Pubblico (Vale 1 punto per AA);

In convenzione con Enti di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Campania sono state attualmente programmate le seconde edizioni dei seguenti corsi con imminente avvio delle attività didattiche:

Corso di “Coordinatore Amministrativo Contabile” in FAD (seconda edizione), qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Campania (Vale 1,5 punti per AA);

Corso di “Operatore Socio Assistenziale” in FAD (seconda edizione), qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Campania (Vale 1 punto per CS).

I corsi dureranno circa quattro mesi (fine marzo – fine luglio 2021) e, pertanto, le qualifiche molto probabilmente non saranno conseguite in tempo utile per l’inserimento nelle graduatorie ATA, tranne se il Ministero dell’Istruzione pubblicherà l’ordinanza di aggiornamento delle graduatorie con notevole ritardo.

Tale possibilità è offerta esclusivamente a coloro che decideranno di conseguire in ogni caso i titoli in modalità a distanza (generalmente non possibile nei corsi regionali di formazione professionale) e anche in considerazione del fatto che, al momento, i corsi non sono attivi nei centri accreditati operanti sul territorio delle isole di Ischia e Procida.

Pertanto il titolo potrà essere utilizzato, oltre per l’inserimento nel proprio curriculum professionale, anche per l’inserimento nelle graduatorie ATA del successivo triennio 2024-2027, sempre che nel frattempo non venga modificata la tabella di valutazione titoli.

Le iscrizioni per i corsi di qualificazione professionale si chiuderanno fino ad esaurimento dei posti disponibili e INDEROGABILMENTE il 22 marzo 2021, mentre le iscrizioni per le certificazioni informatiche sono sempre aperte e sono assicurati esami (a distanza e in presenza) per il conseguimento dei titoli in tempo utile per l’inserimento nelle graduatorie ATA.

Dettagliate informazioni sono disponibili sul sito www.ischiacidi.it, dove è anche possibile procedere alle iscrizioni on line.

Inoltre è possibile ricevere ulteriori informazioni scrivendo alla mail ischiacidi@libero.it.

Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la Direttiva 170/2016.