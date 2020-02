3 GRADI: Demolizioni, serve la gradualità

Gaetano Di Meglio | Sembra la stessa storia di sempre, ma non è così. Mentre il governo di interroga sulla prescrizione e mentre si registrano i primi, folli, errori del “giudice” nel merito delle demolizioni, dalla politica regionale arriva l’ennesima iniziativa. Con la mozione in materia di “graduazione delle demolizioni giudiziali ex art. 31, co. 9, del d.p.r. n. 380/01 e sospensione temporanea delle demolizioni delle case di necessità abitate da persone sprovviste di alloggio alternativo” si riprova, nuovamente, a dare una risposta a tanti cittadini campani che si trovano a vivere questo assurdo di Stato.

Il primo firmatario di questa mozione è Maria Grazia Di Scala, subito dopo si sarebbe il consigliere regionale del Partito Democratico Mario Casillo. Un’apertura importante, questa di Casillo del PD che sembra far cadere quello che era un muro ideologico.

Da campano, però, Casillo sa bene quali siano i drammi dei nostri concittadini che vivono con l’incubo delle ruspe.

L’iniziativa della Di Scala, di Casillo e di altri numerosi firmatari, tra l’altro Flora Feneduce e Luciano Passariello di Fratelli d’Italia

I politici campani hanno affidato all’Avvocato Bruno Molinaro il compito, arduo, di redigere il testo da presentare al consiglio regionale della Campagnia, affinchè, prima del voto, in maniera unitaria, si possa provare a sfondare il muro (ancora troppo ideologico) dell’abusivismo dalle nostre parti.

Lo scopo della mozione è quello di impegnare “Il Presidente della Giunta Regionale e la Giunta Regionale stessa ad intraprendere, con ogni possibile urgenza, qualsiasi iniziativa presso il Governo centrale e le Assemblee Legislative nazionali affinché il principio di gradualità, con sospensione temporanea della esecuzione degli ordini giudiziali di demolizione per le case di necessità abitate da persone sprovviste di alloggio alternativo, venga affermato e normato nei seguenti termini.”

I DUE PRECEDENTI

LA CIRCOLARE “MADDALENA”

Il principio di “gradualità” che si pretende di introdurre nel sistema trova un suo importante precedente, dagli effetti ancora più dirompenti, nella c.d. “circolare Maddalena” ovvero quella direttiva con la quale il Procuratore Generale di Torino Marcello Maddalena, arresosi di fronte all’evidenza di non poter perseguire tutti i reati, soprattutto quelli a rischio di estinzione per l’indulto o per la prescrizione, ha, già diversi anni fa, stabilito una scala di priorità nell’esercizio, pur obbligatorio, dell’azione penale. Tale circolare, equivalente ad una vera e propria rottamazione dei processi destinati a finire nel nulla, ha ottenuto, nel maggio del 2007, l’approvazione da parte del Plenum del C.S.M. che ha espressamente escluso ogni contrasto tra la scelta di Maddalena e il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale.

IL PROTOCOLLO “SIRACUSA”

Sulla base di tale favorevole precedente del Plenum, è stato poi approvato, nell’anno 2008, il più noto tra i protocolli che hanno recepito il principio di “gradualità”, ovvero il c.d. “protocollo Siracusa”, che non a torto è stato anche definito “la madre di tutti i protocolli delle Procure d’Italia”.

LE TIPOLOGIE DI OPERE DA DEMOLIRE

La mozione si prefigge lo scopo di far confermare l’attuale sistema a doppio binario che, per la fase dell’esecuzione delle demolizioni, vede la competenza:

dell’autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio, ove la demolizione non sia stata ancora eseguita;

delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture), che procedono con le forme del procedimento amministrativo.

Quanto al primo profilo, relativo alla competenza dell’autorità giudiziaria, va affermato il principio che, in base al D.Lgs. n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero, deve essere attribuito al Procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità per l’esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Nella determinazione dei criteri di priorità, il Procuratore dovrà dare adeguata considerazione:

agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico di inedificabilità assoluta, sismico, idrogeologico, archeologico o storico- artistico; agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell’ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p.) o di soggetti colpiti da misure di prevenzione antimafia.

Nell’ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, determinate – lo si ripete – con provvedimento del Procuratore della Repubblica, tenendo conto dei criteri suddetti e delle specificità del territorio di competenza, la priorità dovrà essere attribuita agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.

La norma dovrà, inoltre, stabilire che “le demolizioni delle case di necessità abitate da persone sprovviste di alloggio alternativo avranno luogo solo ad esaurimento degli interventi sugli altri immobili”.

Ai medesimi criteri, infine, dovrà essere informata anche l’azione esecutiva del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello.

UNA PROPOSTA RAGIONEVOLE ED IN LINEA SIA CON IL DIRITTO EUROUNITARIO CHE CON IL DETTATO COSTITUZIONALE

La proposta si pone, rispetto alla complessa problematica delle demolizioni giudiziali, come una soluzione assolutamente ragionevole ed in linea sia con il diritto eurounitario che con il dettato costituzionale.

LA SENTENZA “IVANOVA”

Va, infatti, ricordato che, con una interessante sentenza del 21 aprile 2016, nota come sentenza “Ivanova”, la Corte Europea ha esaminato il caso di due coniugi bulgari che avevano realizzato un’abitazione sulla costa del Mar Nero, in una località paesaggisticamente vincolata e senza i dovuti permessi.

Per questa abitazione, la Corte di Cassazione bulgara aveva attribuito titolo all’amministrazione comunale per la demolizione, in seguito affidata ad un’impresa privata.

La demolizione – secondo la Cassazione – era stata riconosciuta legittima perché conforme alla normativa bulgara e nel perseguimento di un fine pubblico: la lotta all’abusivismo edilizio, fenomeno molto diffuso in Bulgaria.

La Corte di Strasburgo, invece, è approdata a conclusioni diverse.

La Corte, in particolare, è stata chiamata ad accertare se, nella specie, era stato violato l’articolo 8 della Convenzione Europea, che sancisce il diritto al rispetto del domicilio.

La demolizione rappresentava, in effetti, una marcata ingerenza nei diritti dei ricorrenti, che da anni abitavano l’immobile.

La Corte ha dato loro ragione, in quanto “nessun giudice aveva esaminato, valutato e ponderato la circostanza che nella casa da demolire i signori vivevano; tutti piuttosto si erano soltanto limitati ad accertare che l’edificio era stato realizzato abusivamente”.

La Corte ha, dunque, condannato la Bulgaria per violazione dell’art. 8 della Convenzione, che sancisce – come detto – il diritto alla inviolabilità del domicilio.

La Corte, nella sua decisione, ha anche stabilito che “gli Stati contraenti sono tenuti ad assicurare un esame giudiziale della complessiva proporzionalità di misure così invasive, come la demolizione della propria abitazione, e a riconsiderare l’ordine di demolizione della casa abitata dai ricorrenti alla luce delle condizioni personali degli stessi, che vi vivevano da anni ed avevano risorse economiche limitate”.

Insomma, secondo la Corte, un conto è proteggere il diritto meramente economico di chi costruisce violando la normativa edilizia ed un altro conto è assicurare che la prima ed unica casa di una persona in difficoltà economica non venga demolita con leggerezza.

LA CONFORMITÀ ALLA CEDU DELLA PROPOSTA DI GRADUALITÀ

La proposta recepisce – a ben vedere – proprio i principi della CEDU perché distingue tra abusi speculativi e abusi di necessità.

Essa non fa altro che dare attuazione alle norme della Convenzione Europea che, come è noto, sono norme interposte tra la legge ordinaria e la Costituzione.

Quest’ultima, all’art. 117, prevede, peraltro, che le norme convenzionali costituiscono parametro di valutazione della legittimità costituzionale della legge, vietando di legiferare contro le stesse.

LA PROPOSTA NON SI PREFIGGE NÉ EQUIVALE AD UN “CONDONO MASCHERATO”

Gli abusi restano abusi e non vengono sanati.

La gradualità nelle esecuzioni, oltre a proteggere le case abitate, fa sì che le risorse disponibili vengano utilizzate per abbattere gli immobili della speculazione, gli ecomostri e gli scheletri edilizi che deturpano il paesaggio.

Non è, pertanto, eufemistico affermare che la gradualità migliora l’ambiente.

È innegabile che le sentenze debbano essere eseguite e che non possa esserci scappatoia che tenga.

Il problema diventa grave quando le demolizioni, come dinanzi sottolineato, avvengono di rado e in ordine sparso, vuoi per difficoltà di ordine organizzativo, vuoi per mancanza di risorse finanziarie.

L’iniziativa non vanifica, poi, né ridimensiona in qualche modo gli effetti della proposta di legge volta all’azzeramento del consumo del suolo entro il 2050, già approvata alla Camera. Quest’ultima, infatti, prevede, a grandi linee, incentivi alla rigenerazione urbana ed al riuso degli edifici sfitti e delle aree dismesse, occupandosi, altresì, della riqualificazione energetica e della demolizione e ricostruzione degli edifici energivori. Si tratta, quindi, di una legge che va ad incidere sul patrimonio edilizio esistente ma – beninteso – solo su quello legittimo, non anche su quello abusivo, oggetto di sentenze irrevocabili. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti, in quanto il patrimonio edilizio abusivo non può nemmeno formare oggetto di interventi di manutenzione, essendo inevitabilmente destinato alla demolizione. Rigenerazione, riuso e riqualificazione sono, per forza di cose, termini assolutamente incompatibili con la gestione delle opere abusive la cui unica sorte – lo si ripete – è soltanto quella di essere eliminate prima o poi. La graduazione ha lo scopo di mettere ordine nella attività di esecuzione degli ordini giudiziali di demolizione, introducendo norme capestro soprattutto per gli ecomostri, gli scheletri edilizi e gli abusi a carattere speculativo.

LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE DEMOLIZIONI DELLE CASE DI NECESSITÀ ABITATE DA PERSONE SPROVVISTE DI ALLOGGIO ALTERNATIVO

Al fine di garantire effettività di tutela ai valori da salvaguardare in attuazione del principio di gradualità, vanno temporaneamente sospese le demolizioni delle case destinate ad abitazione ed occupate da persone sprovviste di alloggio alternativo.