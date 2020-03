3 denunciati e 36 autosegnalati, Serrara Fontana. Covid19 e Festa del papà

Ida Trofa | Una festa del papà insolita, quella di quest’anno, quella appena trascorsa. Una giornata da trascorrere in casa per evitare di mettere a rischio se stessi e gli altri, dati i drammatici bilanci legati alla rapida e dilagante diffusione del Coronavirus. Una giornata come le precedenti un po’ sottotono e mesta. Siamo ancora nel tunnel! Altro che. Il Coronavirus, questo nemico invisibile ci ha tolto quasi tutta la nostra vita sociale, non si accontenta. Le cose a cui abbiamo rinunciato finora non bastano a chi dice di aver organizzato una strategia per fermalo nell’isolamento ad oltranza.

Arrivi e rientri. Ieri giornata tranquilla. Solo in serata un presidio del 112 all’arrivo del Celestina Lauro. Serrara Fontana fa registrare un aumento dei rientri. 36 in autoisolamento

Ieri, tutto sommato, in misure di controlli agli sbarchi per i rientri e i ritorni ad Ischia, non si sono registrate particolari criticità. Solo intorno alle 19.00 l’aliscafo Celestina Lauro, con molti passeggeri in arrivo e molti con valigia, provenienti da Londra, ha richiesto l’ausilio della Guardia Costiera che, a sua volta, ha allertato i Carabinieri per un ausilio. Intanto continuano a salire i numeri delle autosegnalazioni per rientri dal continente.

Gli altri arrivi a Casamicciola, sono stati accolti con quello che ormai è un rituale quotidiano dal comandante dei Vigili Urbani, Giovanni Mattera, che ha effettuato i controlli necessari informandoli sulla necessità di mettersi in isolamento e di informare comune ed ASL.

Mentre tutti i comuni isolani si stabilizzano negli arrivi fa registrare una impegnata Serrara Fontana con ben 36 persone già in autoisolamento volontario come previsto dalla legge. Il totale su Ischia isola è di oltre 300.

Vanno in giro senza motivo a Serrara Fontana. 2 denunciati dal vigili urbani, 1 dai militari dell’arma

Coronavirus, vanno in giro senza motivo e senza autocertificazione nella giornata di ieri a Serrara Fontana: 2 sono stati denunciati dai Vigili Urbani della stazione del comune pedemontano agli ordini del Comandante Gallo per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Gli uomini sono stati notati in paese e subito fermati per i controlli previsti. Hanno confessato quando gli agenti gli hanno chiesto di mostrare la autocertificazione del valido motivo per l’uscita. Idem per un giovane beccato sulla strada Militare dai Carabinieri. Il giovane non ha saputo spiegare il motivo della sua uscita, parlando di un presunto colloquio di lavoro con un ristorante in quota. Peccato che i ristoranti sono tutti chiusi per COVID-19.

A Casamicciola, nuovi interventi di sanificazione nelle strade

Gli uomini di AMCA ed i tecnici proseguono con gli interventi di sanificazione delle strade cittadine. Ieri notte le operazioni hanno riguardato un intervento straordinario nel territorio e di tutti i rioni e le strade con le seguenti modalità: nei giorni 19-20-21-22 marzo 2020 dalle ore 21:00 alle ore 4:00 del giorno successivo – disinfezione e lavaggio strade da parte dell’associazione di protezione civile Garfi coordinati dall’Amca. Il giorno 23 marzo 2020 dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo – disinfezione con idonee apparecchiature e lavaggio strade da parte dell’Amca e della soc. G.s.; pertanto i cittadini sono tenuti a non lasciare all’esterno delle proprie abitazioni, indumenti o quant’altro possa venire a contatto diretto con la pelle, di tenere in casa gli animali domestici e laddove possibile evitare di muoversi lungo le strade cittadine negli orari e nei giorni in cui avverranno le suddette operazioni.

Nuova organizzazione per gli uffici pubblici

Arrivano ulteriori misure provvisorie ed urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19 nel territorio di Casamicciola Terme – Disposizioni organizzative Uffici Comunali.

Il sindaco nell’ambito delle misure anticontagio dispone che le seguenti siano definite quali “attività indifferibili da rendere in presenza”: Attività della protezione civile; Attività della polizia locale; Attività di supporto tecnico-amministrativo al Sindaco e al Segretario Generale collegate all’emergenza sanitaria in corso; Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria; Attività del protocollo comunale; Attività urgenti dei servizi sociali; Attività urgenti dei servizi finanziari; Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti: dette attività siano svolte con le modalità appresso riportate e con l’adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali. Il tutto fino a nuova disposizione; inoltre conferma il lavoro agile ed ordina ai Responsabili di Settore di individuare almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio per poter adempiere alle attività indifferibili sopra indicate; tutti gli altri dipendenti, ad esclusione di quelli che effettuano progetti di lavoro domiciliare (“lavoro agile” o “smart working”), sono comandati in disponibilità presso il proprio domicilio e, durante l’orario di lavoro, dovranno essere reperibili al fine di poter essere richiamati per ogni necessità, presentandosi sul luogo di lavoro entro 15 minuti dalla chiamata ed organizzarsi per le telecoferenze .Idem per il COC.

Lacco Ameno. Lavoro agile, ecco la Maggioli

Per il ricorso temporaneo al lavoro agile quale misura di prevenzione e di favore nella gestione dell’emergenza epidemiologica covid-19 – affidamento ditta Maggioli spa. Il Comune di Lacco Ameno non dispone di dotazione informatica hardware per l’attivazione del “remote working”, per cui propone di fare ricorso al paradigma BYOD, che richiede al dipendente che manifesti la volontà di accedere al lavoro agile di essere munito, presso il proprio domicilio o nel luogo da lui individuato, di personal computer, notebook o tablet da destinare allo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. L’affidamento alla Maggioli per l’importo di € 7.000,00, i.v.a. inclusa, per la fornitura dei servizi Cloud sino a luglio 2020.

Foto Franco Trani