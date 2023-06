Che sia per la semplice voglia di cambiare aria e ricevere nuovi stimoli o per esigenze pratiche, quando arriva il momento di cambiare casa ci sono tanti fattori da tenere in considerazione per trovare una soluzione congeniale e soddisfacente. In più ci sono alcune accortezze da avere che riguardano la casa in cui ci si trova al momento, quella che si può definire la propria “vecchia” abitazione, con tutte le utenze allacciate.

Ecco 3 cose da considerare quando si cambia casa.

Chiudere utenze e fare nuovi allacci

Se si ha già una casa nuova in cui andare, una delle prime cose che bisogna fare è chiudere le utenze attive di gas, luce, acqua e internet per non ritrovarti con bollette accavallate da una parte e dall’altra. A seconda delle situazioni potrà essere preferibile chiudere i contatori oppure effettuare un subentro, nel caso in cui vi siano già dei nuovi affittuari pronti a entrare nella propria vecchia casa. Se, invece, non si ha già una casa nuova a disposizione ma si ha comunque intenzione di trasferirsi, è consigliabile valutare bene i diversi gestori e trovare le migliori offerte luce e gas: questa può essere l’occasione giusta per cambiare compagnia, se in passato non si è stati soddisfatti della precedente, e valutare un’opzione più conveniente o più rispondente alle proprie necessità. Quando si cerca un nuovo appartamento, è bene accertarsi sempre del tipo di contatore presente nell’immobile: i contatori smart, ad esempio, possono essere un’ottima soluzione perché mandano in maniera autonoma al fornitore i consumi registrati.

Conoscere la zona

Quando si decide di cambiare casa e trasferirsi in una zona diversa da quella in cui si è vissuti fino a quel momento, spesso ci si lascia convincere dai suoi evidenti vantaggi e si rischia di non entrare più di tanto nel dettaglio. Quello, però, diventerà uno dei luoghi principali della propria vita da quel momento in poi, e prima di prendere casa è bene conoscerlo a fondo. Che sia un altro quartiere, un’altra città o addirittura un altro stato, è sempre consigliabile prendersi un periodo di tempo più o meno prolungato per iniziare a conoscere la zona ead orientarsi in essa, valutando in base alle proprie esigenze. Quanto è lontano il supermercato? Se non c’è, ci sono soluzioni ugualmente valide nei dintorni? Se si ha un bambino piccolo, c’è una buona scuola vicina o un parco in cui poterlo portare a giocare? Non è raro che la voglia di cambiare aria ti faccia vedere solo i pregi di un posto, ma è importante avere occhio critico e vedere tutto nell’insieme.

Cambiare residenza e medico di base

Una volta che si è scelta la casa e si sono chiuse le utenze da una parte e riaperte dall’altra, tutto è pronto per cominciare una nuova vita. Tuttavia comincia la fase di burocrazia, che potrebbe rivelarsi un po’ noiosa, ma assolutamente necessaria: prima di tutto ci si dovrà occupare di fare un cambio di residenza, richiedendo l’iscrizione all’anagrafe presso il Comune in cui si inizia ad abitare da quel momento. In base alle zone può essere un’operazione più o meno veloce, ma di solito si sbriga in poco tempo. A residenza ottenuta, poi, arriverà il momento di cambiare medico di base effettuando la procedura online o, altrimenti, richiedendo un nuovo medico presso la ASL di riferimento. Si tratta anche in questo caso di un’operazione generalmente veloce e semplice da effettuare.