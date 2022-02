2a Categoria. Casamicciola, ci pensa Mattera

Il Casamicciola vince anche la seconda partita interna di fila. Nonostante siano quattro le vittorie consecutive, i termali non riescono ad avvicinare la capolista Orfri che non si ferma mai, conservando cinque punti di vantaggio. Prima di “arrendersi” e disputare i play-off, i casamicciolesi vogliono provarci fino alla fine ma tutto passerà per lo scontro diretto che si disputerà in campo esterno tra tre settimane. Pur non giocando la migliore gara stagionale, il Casamicciola ha portato a casa i tre punti senza problemi. Successo col minimo sforzo grazie ad una doppietta di Gianfranco Mattera ed un gol di Cargiulo sul finire. Gli ospiti, presentatisi sulla collina di Monte Tabor con gli uomini contati, non hanno mai impensierito Fluido che, a differenza di altre partite, ha funto quasi da spettatore.

Si inizia a ritmi blandi. Al 5’ Luca Silvitelli potrebbe sbloccare il risultato ma il suo turo a botta sicura viene respinto sulla linea da un difensore. Al 20’ Gianluigi Senese, a tu per tu col portiere, si fa respingere la conclusione. Casamicciolesi spreconi ma che non mollano e continuano a macinare gioco in attesa dello spiraglio giusto per colpire. Al 40’ Barile serve Mattera che salta anche Venditto e insacca a porta vuota. Prezioso vantaggio che consente agli uomini di mister Buonomano di andare al riposo avanti di un gol.

Al rientro in campo, possesso del Casamicciola e Matteo Football King che nemmeno accenna un forcing. Così al 15’ Mattera con un assolo chiude la partita: scatta sul filo del fuorigioco, entra in area e supera Venditto con un destro a incrociare sul palo lontano. I ritmi calano un po’, i padroni di casa fanno girare palla ma ogni tanto si propongono pericolosamente. Al 40’ il neo entrato Cargiulo, servito ottimamente da Mattera, deve solo spingere il pallone in rete. Tre a zero meritato. Sabato pomeriggio il Casamicciola sarà di scena allo Sport Village di Qualiano.

CASAMICCIOLA 3

MATTEO F. KING 0

CASAMICCIOLA: Fluido, Del Deo (30’ pt Piro M.), Monti, Palomba, Mattera G., Restituto, Barile, Silvitelli, Pisani F. (25’ pt Lacerra, 10’ st Impagliazzo A.), Senese G. (30’ st Cargiulo), Pisani A. (15’ st Rubino A.). (In panchina Di Iorio G., Petrellese, Uglietti, Capuano S.). All. Buonomano.

MATTEO FOOTBALL KING: Venditto, Eboli, Coscione, Barrow, Pini, Fragliasso, Cristiano E., Di Martino, Ferri, Lebro, Cristiano A. (20’ st Lecce). All. Scalzone.

ARBITRO: De Vivo di Ercolano.

MARCATORI: 40’ pt e 15’ st Mattera G., 40’ st Cargiulo.

NOTE: ammoniti Silvitelli, Mattera G., Eboli, Fragliasso. Spettatori 150 circa.