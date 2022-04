297.183,60 dubbi sulle scelte “capitali”

Il 9 aprile è passato e la giornata più importante per la storia di Procida merita di essere ricordata. Bastano i racconti social? Quelli pagati con i 75 mila euro del servizio social e quelli raccontati con i vari affidamenti a diversi addetti al marketing e agli uffici stampa (quelli bravi a 5000 euro alla volta e quelli meno, invece, a 1600)? Diciamo che, in verità, c’è molto a desiderare e, davvero, ci troviamo con le lische da buttare.

La comunità di Procida si trova con un bottino piccolo-piccolo.

Ieri pomeriggio, per addolcire il gusto della mezza Deltacortene 25 che devo assumere ancora per 3 giorni, ho fatto un giretto sull’albo pretorio di Procida e ho provato a quantificare questa “grande” inaugurazione.

E’ bastato inserire la parolina “capitale” nel textbox del form di ricerca e mi sono apparsi circa 200 atti ufficiali del comune di Procida che mi hanno incuriosito.

Ho provato a fare due conti e, nonostante mi manchi ancora l’affidamento al gruppo TransExpress, l’evento inaugurale della “Capitale della Cultura” è costato una cifra di non poco conto.

Riguardando le foto di sabato mi ha colpito una foto dello spettacolo del Pianoforte. Guardandola, come giusto che sia, vieni colpito dall’artista e poi guardi il resto e, osservando bene, c’è quel fascio di luce che si vede sul fondo che non mi tornava. Ma il Fauno navigava con il portellone aperto?

Ho chiesto e ho scoperto che Riitano e gli altri, dopo un anno e mezzo di lavoro, sono riusciti ad organizzare questa esibizione nel porto di Napoli, con il portellone a terra, con il traghetto fermo!

Quale messaggio perverso si è voluto dare? A cosa è servita questa pagliacciata del piano sky, attraccato nel porto? Non era meglio piazzarlo a Molo Beverello? Non era meglio tenerla su una banchina? Assurdo nasconderla nel garage di un traghetto, fermo nel porto.

Quello che penso sullo spettacolo di Moby Dick, l’ho detto ieri e le foto che Procida Capitale ha diffuso di Antonello De Rosa (freelance) conferma il tutto. Hanno voluto nascondere la bellezza di Procida e nascondere la sua cultura (non staremo qui a parlare dei “grandi” assenti del 9 aprile) e questo lo hanno capito tutto. Peccato, solo per la somma spesa.

Proviamo a capire di cosa parliamo. Lo spettacolo nel garage del traghetto fermo nel porto a Napoli, lo spettacolo su fondo bianco-Procida e mezza parata sono costati 155 mila euro.

Abbiamo tutti applaudito a video mapping della Corricella. Lo spettacolo che avevamo visto già sul Castello Aragonese, sulla Riva Destra e alla Corricella negli anni scorsi, lo abbiamo rivisto con nuovi disegni al costo di euro 141.983,60.

Non voglio contare i 27 mila euro bonificati a Riitano il primo aprile, i 10 mila per l’allestimento dei percorsi o continuare a fare la pulci a questo evento, ma forse, con 300 mila euro si poteva pretendere di avere qualcosa in più per inaugurare l’anno di Procida capitale della Cultura.

Mi sono molto divertito nel leggere che Riitano sia felice di tutto. Per il direttore delle capitali della cultura (sembra sia l’unico che lo sappia fare: Matera, Procida e Pesaro) è andato tutto meravigliosamente. Beh, forse un po’ più di realtà e di normalità farebbe bene al prosieguo.

Un prosieguo fatto di spettacoli tutti molto costosi.

130 mila euro per 25 artisti francesi, 50 mila per il lino della Chiaiolella, 75 mila euro per gli Echi delle distanze e poi tantissimi altri affidamenti sempre molto ben pagati. Questa è la cultura che non isola ma che dimentica.

Forse sarà un problema della cultura di molti, ma guardando e riguardando al racconto che Procida ha fatto di sé il 9 aprile, che è quello che aveva richiamato attenzioni che non richiamerà più, mi sembra che si sia volutamente cancellare tutto quello che è stato.

Ho letto nei vari affidamenti legati alla comunicazione che si voleva aumentare “la consapevolezza della Destinazione “Procida 2022 come Capitale Italiana della Cultura 2022” attraverso la comunicazione rivolta ai mercati del turismo “active” italiani e stranieri” e aumentare “l’Ampliamento della visibilità del Progetto Procida 2022 e della relativa offerta turistica attraverso la produzione e distribuzione di contenuti rilevanti per i diversi segmenti”. 139 mila euro per raccontare Procida e nascondere keywords importanti come “Massimo Troisi”, “Elsa Morante”, “Alphonse De Lamartine” e lascio a voi completare questa ipotetica “nuvola”.

Un mare di danari e un pesce bello grosso che sembra essere ben impiattato e le cui lische restano in bella vista.