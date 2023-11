26 novembre Stani Verde: “Tutela del territorio e impegno costante per un obbligatorio ricordo delle vittime”

Le parole del sindaco di Forio, presente all’apposizione di una corona d’alloro al Celario sono state sentite e puntuali: “Vorrei innanzitutto stringermi a chi l’anno scorso in questo momento, più degli altri, aveva perso una persona cara, una parte della propria vita. Non ci sono mai le parole giuste per ricordare la ricorrenza di un lutto così profondo, meno ancora quando accade ad una comunità così grande come la nostra isola”.

“Quello che accadde un anno fa – continua il primo cittadino di Forio -, ci ha profondamente segnati, ci ha rammentato che il nostro territorio ha bisogno di cure, attenzioni e manutenzione e non può essere assolutamente più trascurato. Per questo, il 26 novembre, deve essere sì un giorno di memoria, dovuta e sentita da parte di tutti noi ma l’ unico modo che abbiamo per ricordare degnamente chi abbiamo perso il 26 novembre è tutelare il territorio, affinché disgrazie del genere non accadano più.”