26 novembre. Nulla che somigliasse a un vero momento di raccoglimento

Ricordare il 26 novembre, ieri a Casamicciola, è stato uno sforzo vero. Uno sforzo umano prima ancora che civile. L’atmosfera era quella stanca e ambigua che si respira ai funerali degli amici a cui non puoi mancare, dove il dolore convive con il bisogno di presenza, con le strette di mano, con le chiacchiere di circostanza che diventano quasi una via di fuga.

Dai il bacio di condoglianze, resti qualche minuto perché andarsene subito sembra mancanza di rispetto, e intanto intorno a te si consuma un rituale che rischia di scivolare nel vuoto. Ed è esattamente quello che è successo ieri mattina al Comune di Casamicciola, dove l’amministrazione ha trasformato il ricordo in un’altra occasione di visibilità e di fotografie buone per i social e per i comunicati.

Sul tavolo, al netto delle frasi di circostanza, non c’era nulla che somigliasse a un vero momento di raccoglimento. Solo la strumentalizzazione evidente degli studenti del Mattei, convocati per riempire una sala consiliare che altrimenti sarebbe rimasta desolatamente vuota davanti al capo dipartimento di Casa Italia. Non memoria condivisa, non partecipazione. Solo numeri, presenze, sedie occupate per evitare l’imbarazzo.

È questo, tristemente, il massimo che si è riusciti a mettere in campo per ricordare la morte di Eleonora Sirabella, Salvatore Impagliazzo, Francesco Monti, Maria Teresa Monti, Michele Monti, Gianluca Monti, Valentina Castagna, Nikolinka Gancheva Blangova, Maurizio Scotto Di Minico, Giovanna Mazzella, Giovan Giuseppe Scotto di Minico e Mariateresa Arcamone. Dodici nomi, dodici vite spezzate. Li abbiamo riscritti per intero perché ieri mattina, nella liturgia istituzionale, sembravano evaporati. Non li abbiamo sentiti pronunciare. Per qualcuno sono rimasti soltanto “le vittime”, una categoria generica buona per i comunicati. Per altri, peggio ancora, sembrano diventati pedine elettorali su una mappa mentale di Casamicciola, con l’annotazione silenziosa “qui ci votano, qui no”.

Dai video e dai racconti diffusi dai media più vicini all’amministrazione comunale, gli stessi che hanno accompagnato e sostenuto elettoralmente Librandi, anche al Celario il copione non è cambiato. Un copione povero di sostanza e ricco di retorica, dove persino la presenza di don Gino Ballirano è sembrata piegata a una rappresentazione senz’anima, senza stile, senza misura. Anche lui, suo malgrado, dentro un contesto che ha finito per svuotare di senso una ricorrenza che avrebbe dovuto imporre rispetto, sobrietà, silenzio.

Hanno avuto persino il coraggio di chiamarla celebrazione.

Ma era una celebrazione fredda, distante, quasi burocratica, gonfia solo di numeri: i numeri dei finanziamenti, i numeri delle presenze, i numeri delle promesse. Quegli stessi numeri trasformati in “gesti di cortesia” verso il territorio, come se non fossero invece il minimo doveroso adempimento di un obbligo istituzionale dopo una tragedia di quella portata.

Se non fosse stato per Antonio Di Meglio, rappresentante d’istituto del Mattei, non ci sarebbe stato nemmeno un vero minuto di silenzio. È stato lui a riportare al centro Michele Monti, lo studente travolto dal fango assassino del Monte Epomeo, ricordando che dietro ogni nome c’era una vita, una famiglia, un futuro cancellato.

Per il resto, la mattinata è stata l’ennesima passerella solitaria del sindaco di Casamicciola Terme. Non a caso, i sindaci dell’isola hanno preso le distanze, delegando la loro presenza ad assessori e vicesindaci. Daniela Di Costanzo per Barano, Angela Albano per Forio. Dal Comune di Ischia nessuna presenza ufficiale: solo Gianluca Trani e Gianni Elia, consiglieri comunali presenti più per i loro rapporti personali e politici che in rappresentanza del sindaco Enzo Ferrandino. C’erano Giacomo Pascale e Irene Iacono, ed è naturale, perché sono due sindaci legati direttamente alle conseguenze della frana del 2022. Ma quel quadro, nel suo insieme, ha restituito l’immagine di una Casamicciola isolata, chiusa nella sua narrazione, distante persino dai colleghi amministratori dell’isola. Dionigi Gaudioso, Stani Verde ed Enzo Ferrandino, per dinamiche e percorso, giocano ormai un’altra partita.

La verità è che se avessero chiesto a qualunque cittadino di organizzare questa ricorrenza, forse sarebbe venuto fuori qualcosa di più dignitoso. Sarebbero bastate poche immagini, scelte con rispetto, un luogo silenzioso, un nome letto ad alta voce con lentezza. Perfino un video semplice, essenziale, affidato ai ragazzi, senza discorsi autocelebrativi. Non per spettacolarizzare, ma per ricordare davvero.

Invece no. Solo loro e le loro parole, consegnate a studenti che non hanno colpe se non quella di essere stati messi lì come riempitivo. Perché davanti ai padri, alle madri, ai familiari, avrebbero dovuto parlare di altro: dei ritardi, dei dispetti, delle pratiche bloccate, degli ostacoli messi a chi cercava risposte, degli espropri a cifre ridicole, delle ordinanze di demolizione, di tutto quello che in tre anni ha fatto sentire ancora più soli i superstiti.

Non l’hanno fatto. E allora tocca ripeterli ancora, questi nomi, finché qualcuno non capirà che non sono un elenco e non sono un tema da cerimonia, ma una ferita aperta nella storia recente di Casamicciola: Eleonora Sirabella, Salvatore Impagliazzo, Francesco Monti, Maria Teresa Monti, Michele Monti, Gianluca Monti, Valentina Castagna, Nikolinka Gancheva Blangova, Maurizio Scotto Di Minico, Giovanna Mazzella, Giovan Giuseppe Scotto di Minico e Mariateresa Arcamone. Dodici nomi. Dodici vite. Dodici assenze che non si riempiono con una foto di gruppo o con un comunicato stampa.