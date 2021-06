26.500 arrivi ad Ischia nel week-end

Le isole del golfo di Napoli continuano a registrare numeri di rilievo per i flussi turistici. Dopo la riapertura, Ischia e soprattutto la “sorprendente“ Procida, confermano il loro status di “meta preferita” per migliaia di vacanzieri sbarcati da navi ed aliscafi sui territori insulari.

I numeri degli arrivi nei porti isolani, registrati dalle Capitanerie di Porto, sono rilevanti soprattutto per Procida che ha registrato un incremento che va oltre il 40% di ospiti sbarcati rispetto allo stesso weekend dello scorso anno.

Arrivi in netto aumento anche ad Ischia, dove sono sbarcati 26.500 passeggeri, attirati in particolar modo dalle spiagge e dai parchi idrotermali già aperti. Riflessi positivi anche per bar e ristoranti e l’intero comparto imprenditoriale. Una salvifica boccata d’ossigeno al termine di mesi bui.

Le forze dell’ordine hanno vigilato sulla movida e sabato sera i carabinieri hanno assicurato il rispetto delle norme anti contagio sull’intero territorio dell’isola verde, soprattutto ai locali della movida, con il prevosto stop alla musica ed agli assembramenti. Sull’isola verde questa settimana riaprono molti hotel e da una settimana circa è ritornato attivo il porto commerciale di Forio.

E se gli arrivi sono ben oltre le aspettative, con quota 26.500 passeggeri e 2800 mezzi, le partenze sono state notevoli con 20.500 passeggeri in transito dall’isola verso il continente e 2400 messi in partenza. Questo a testimonianza di una certa ripresa dei transiti.

Un altro dato interessante rilevato dagli operatori è che Ischia resta la più amata dalle famiglie e dagli stranieri, mentre in particolare la prossima capitale italiana della Cultura, Procida, è stata preferita da numerose comitive turistiche organizzate che hanno affollato il centro storico, le stradine ed i lidi isolani mettendo a dura prova i trasporti ed i servizi pubblici, anche marittimi, con il divieto anti-Covid di superare il 50% della capienza a bordo dei mezzi marittimi si è reso necessario prevedere in caso di necessità anche corse straordinarie per riportare in terraferma gli ultimi ospiti. Questo della capienza resta il nodo che una volta risolto ci condurrà alla completa riapertura e alla ripresa auspicata.