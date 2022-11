25novembre, Rosa Iacono: “più controlli, più leggi e pene più severe”

Rosa Iacono | In occasione di questa giornata voglio dire a voce alta che ci vogliono più controlli, più leggi e pene più severe. Non è possibile che dopo aver ammazzato la moglie o la compagna si viene condannati ad una pena lieve ed insignificante e non si pensa che, intanto, ci sono i figli, i genitori che per tutta la vita non avranno più la mamma o la figlia.

Tutta questa violenza viene sempre generata dalla gelosia e dal fatto che il maschio crede di possedere la propria femmina in virtù di un potere che nessuno glia ha dato: “ è mia e faccio quello che voglio”.

In questo, purtroppo, anche le Istituzioni sbagliano e sono carenti perché, spesso, quando c’è l’allarme, si prende troppo alla leggera. Dall’inizio di quest’anno, le vittime di femmine-omicidi sono state 104 ed altre ce ne saranno ancora. Mi dispiace tanto di tutto questo , ma sono una donna e soprattutto una mamma e mi sento vicino a tutte le donne che hanno subito violenza.