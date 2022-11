25novembre, il messaggio e il manifesto dell’arma dei Carabinieri

La violenza contro le donne è una piaga che ha profonde radici culturali.

La repressione dei comportamenti violenti non è di per se sufficiente e la prevenzione inizia nei banchi di scuola. Per questo, l’Arma dei Carabinieri opera in sinergia con il sistemare scolastico, attraverso incontri con gli studenti e progetti educativi.

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2022, per rappresentare il nostro messaggio abbiamo scelto proprio una foto realizzata per noi dai ragazzi di una scuola, al termine di un percorso di formazione.

Solo sensibilizzando i giovani sui temi della parità tra i sessi e della legalità è possibile sperare in un futuro di rispetto reciproco e di relazioni sane.