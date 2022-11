25novembre Gianna Galasso: “Reinstallata la panchina rossa tristemente danneggiata e vandalizzata”

Gianna Galasso: “L’Amministrazione Comune di Forio, è sempre stata molto sensibile al tema della Lotta Contro la violenza sulle donne, promuovendo negli anni tante iniziative dirette a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema.

Quest’anno proprio per dire No, per contrastare e per non sottomettersi ad ogni forma di Violenza abbia installato nuovamente la panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, tristemente danneggiata e vandalizzata più volte negli scorsi anni. La panchina rossa vede di nuovo l’installazione artistica delle scarpe rosse ma quest’anno anche di una rosa rossa, che vuole simboleggiare sia il rispetto che la nostra Amministrazione e la nostra Cittadinanza ha verso tutte le donne che hanno subito violenza, sia un segno di speranza verso il futuro, come un fiore che torna a sbocciare.

Inoltre quest’anno, visto il grande successo della passata edizione il Comune di Forio ha promosso nuovamente in collaborazione con l’Olimpic Judo Forio il corso gratuito di Autodifesa/Judo dedicato alle donne. Questo corso prenderà il via a partire da gennaio e mi auguro che ci sia una grande adesione e partecipazione proprio come è avvenuto lo scorso anno. Colgo l’occasione per ringraziare l’Olimpic Judo Forio, il Maestro Bianculli per la grande disponibilità e professionalità. Inoltre, ringrazio le Scuole di Danza (E’ l’ora di Danzare di Pasqualino Schiano e La Magia della Danza di Mary Sportiello) che hanno aderito all’invito e che oggi pomeriggio si esibiranno sul Piazzale Giovanni Paolo II, con coreografie dedicate al tema della lotta contro la violenza sulle Donne e tutti coloro che parteciperanno oggi pomeriggio a questo momento di riflessione artistico per dire NO alla violenza contro le Donne.