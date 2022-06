24enne baranese investe due ragazzine in scooter e scappa. Beccato e denunciato

Mentre si aspettano buone notizie per il giovane centauro ricoverato all’Ospedale del Mare, dopo il brutto incidente di sabato notte a Fiaiano, siamo qui a raccontare di un altro incidente sulle strade del comune di Barano. Questa volta le protagoniste sono giovani a bordo di scooter.

Dal sinistro, infatti, ad avere la peggio, sono state due minori mentre l’investitore, un ventiquattrenne, non si è dimostrato un cittadino con senso civico, perché dopo aver buttato a terra letteralmente le ragazze, se l’è squagliata non prestando soccorso. Una scena che lascia ancora una volta increduli su come certi personaggi si pongono sulla strada. E l’unico obiettivo che si prefiggono è correre, arrivare qualche attimo prima del previsto.

Il ventiquattrenne di Barano ha creduto per alcune ore di essere riuscito ad evitare di dare una giustificazione per il suo comportamento. Sicuro che nessuno lo avrebbe mai identificato, avendo avuto la percezione che non vi fossero testimoni o altri veicoli sopraggiungere, in quanto la zona non è altamente trafficata. Ha sbagliato completamente i calcoli. Dopo aver investito lo scooter sulla cui sella viaggiavano due minori, i quali immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale, se la caveranno rispettivamente tra i 10 e i 14 giorni, è scomparso all’orizzonte. E’ letteralmente fuggito.

Con l’arrivo dei carabinieri sul posto, sono iniziate le indagini per rintracciare il guidatore. Grazie probabilmente ad una telecamera di sicurezza posta in zona, si è arrivati ad individuare il numero di targa del veicolo, che secondo le immagini ad un certo punto è come se fosse impazzito con la perdita di controllo. Si sospetta che chi era alla guida si sia dato da fare con qualche bicchiere di alcol in più o con altre sostanze che rendono la capacità di percezione molto attenuata. Alla fine i carabinieri sono arrivati ad identificare nel ventiquattrenne baranese l’unico responsabile del grave incidente ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria per lesioni e omissione di soccorso. Se l’è cavata per il momento e si spera che l’errore commesso gli valga in futuro una guida più consona e di assistere chi ha bisogno di soccorso. Si spera.