21 agosto, la data che scivola via. Il dolore resta, la comunità no

Otto anni dopo il sisma del 2017 la comunità non ha più un luogo né un gesto collettivo che la tenga unita nel ricordo



Per sette anni abbiamo scelto di raccontare questa data restituendole un volto umano. Abbiamo raccolto storie, disagi, difficoltà quotidiane. Abbiamo dato voce a chi non aveva più una casa, a chi viveva nell’attesa, a chi cercava di ricostruire pezzi di vita. Quest’anno no. All’ottavo anniversario del sisma di Casamicciola sentiamo il bisogno di cambiare registro. Otto anni non sono un numero qualsiasi: il tempo trascorso merita di essere guardato in faccia, valutato, pesato con serietà.

La comunità dei terremotati di Casamicciola e Lacco Ameno non esiste più. Si è dissolta in piccoli gruppi, in nuclei sparsi, in memorie individuali. Quelli che tenevano alta la bandiera del ricordo, i cittadini di Piazza Maio, hanno dovuto cedere. Oggi non resta nulla di realmente tangibile che ci aiuti a tenere viva la memoria collettiva. Restano i ricordi personali, le paure che riaffiorano a ogni pioggia, i traumi mai del tutto superati, le vite spezzate non soltanto dalla morte, ma anche dalla perdita del senso delle cose. Sei secondi sono bastati a spazzare via certezze, abitudini, prospettive.

Eppure, a otto anni di distanza, alle 20.57 di questa sera, nulla sembra restituirci la misura di quell’evento. Nulla, se non il silenzio. E quel silenzio appare ancora più pesante perché coperto e quasi sepolto dalla frana del 26 novembre 2022, quando la colata di fango assassina scesa dal Monte Epomeo ha travolto tutto. Ha travolto anche la memoria del terremoto, relegandolo a evento di serie B. Non perché i suoi danni materiali fossero inferiori, ma perché il dolore successivo, quello della frana, è stato talmente devastante da piegare una comunità già provata, e renderla incapace di rialzarsi.

È in questo contesto che l’amministrazione di Casamicciola Terme ha scelto di ridurre il 21 agosto a un anniversario muto, a un trigesimo collettivo celebrato soltanto con una messa. Una scelta legittima, certo, ma che tradisce una resa. “Casamicciola non dimentica”, si legge nelle parole ufficiali. Eppure la memoria non può ridursi al conforto di un rito religioso, per quanto nobile e necessario. La memoria ha bisogno di spazi, di gesti, di segni pubblici. Ha bisogno di essere vissuta insieme, perché il ricordo non si consumi nell’intimità di ciascuno.

Queste riflessioni non sono nuove. Negli anni scorsi le abbiamo ripetute, e forse sembrano logore. Ma oggi il contesto è diverso. Piazza Maio non esiste più come l’abbiamo conosciuta, Via Spezieria ha cambiato volto, Piazza Marina ha cancellato lo scheletro pericolante del Capricho de Calise. I segni della ricostruzione ci sono. Eppure il 21 agosto continua a scivolare via come un giorno qualsiasi, nascosto tra le pieghe di una celebrazione privata.

Comprendiamo il raccoglimento religioso, comprendiamo il bisogno di fede. Ma Casamicciola avrebbe oggi l’occasione di trasformare questa data in un momento di riscatto. Non un lutto perpetuo, ma una rinascita condivisa. Si festeggia per ogni ricorrenza, spesso per frivolezze. Perché non festeggiare anche il 21 agosto? Perché non trasformare la ferita in forza, il ricordo in energia? Un concerto in piazza, un evento corale, un fascio di luce che si innalzi al cielo dal cuore del paese, luoghi simbolo illuminati a ricordare chi non c’è più. Sarebbe un modo per dire che Casamicciola non solo non dimenrica, ma che ha scelto di vivere, di esserci, di ricostruirsi come comunità.

Un concerto per il terremoto. Sembra un ossimoro, e invece no. Sarebbe un atto di coraggio, un atto di memoria collettiva. Perché dopo la messa ognuno torna alla propria quotidianità. Ma un concerto, una festa, un momento condiviso sarebbero il segno di una comunità che sa ancora stringersi attorno al proprio dolore e trasformarlo in forza.

Oggi, sull’isola, il 21 agosto è un giorno come un altro. Solo chi porta addosso quella ferita lo ricorda davvero. Eppure Casamicciola avrebbe il dovere – e il diritto – di rendere questa data un giorno diverso. Un giorno che non scivola via, che non si perde nel calendario. Un giorno da vivere, da tenere a mente, da tenere presente. Perché la memoria non è mai soltanto un ricordo. È un atto di vita.