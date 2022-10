21.000 multe annullate a Forio, danno da 316 mila euro. La condanna per Russo e Iacono

Gaetano Di Meglio | Tanto tuonò, che piovve! Per la famosa vicenda delle multe annullate in autotutela a Forio per gli accessi nelle Ztl, la Corte dei Conti della Campania ha condannato l’ex comandante della Polizia municipale Giuseppe Russo e l’attuale comandante Giovangiuseppe Iacono al pagamento rispettivamente di oltre 160mila euro e oltre 150mila per il danno erariale arrecato al Comune.



Una vicenda iniziata nel 2010 e che aveva anche prodotto un contenzioso con la “Maggioli” che gestiva il servizio. Una vicenda che sin da subito aveva suscitato forti perplessità e polemiche sulla correttezza delle decisioni adottate dai responsabili comunali. Il solito pastrocchio alla foriana, per intenderci.

Il giudizio di responsabilità che si è abbattuto come una mazzata su Russo e Iacono ha preso le mosse dalla denuncia del collegio dei revisori dei conti di Forio pervenuta nel 2016, quando nei debiti fuori bilancio erano stati inseriti le spese di lite corrisposte dal Comune all’esito dell’annullamento giudiziale di innumerevoli verbali elevati per transito abusivo presso varchi ZTL e gli onorari pagati dall’Ente alla “Maggioli” per la postalizzazione e lavorazione dei verbali. Nel 2017, il Consiglio comunale provvide al riconoscimento tra i debiti fuori bilancio dei 271.000 euro da pagare alla “Maggioli” in virtù della transazione.

E la Procura generale della Corte dei Conti era andata giù pesante, chiedendo la condanna al pagamento di 233.744,60 euro per Russo e di 219.149,60 per Iacono. Cifre che nella sentenza sono state poi “limate”.

IL BALLETTO DELLE MULTE

Nella sentenza si ricostruisce la complessa e assurda vicenda, da quando nel 2010 l’Amministrazione comunale decise di istituire le ZTL videosorvegliate. Nel 2011, l’allora comandante Russo provvide a far realizzare quattro varchi ZTL con telecamere al Corso Regine, via prov.le Panza, via Baiola e via Cigliano. Solo per le prime due, richiese però l’autorizzazione poi concessa al Ministero dei Trasporti.

Dopo un breve periodo di “interregno”, subentrò al comando l’ing. Giovangiuseppe Iacono. Intanto, nel 2012, vennero irrogate le prime sanzioni amministrative per accesso abusivo alle ZTL: di 6.444 verbali per il varco di corso Regine e 15.239 verbali per i varchi di via Baiola e via Cigliano. Una parte di queste contravvenzioni venne impugnata dinanzi al Giudice di pace di Ischia per illegittimità procedurali nell’installazione dei sistemi di videosorveglianza. A quel punto Iacono iniziò a rendersi conto che c’era un “problema”. E chiese nel 2013 chiese un parere al legale di fiducia del Comune, che evidenziò «l’illegittimità dei verbali emessi in corrispondenza dei varchi di via Baiola e via Cigliano, in quanto sforniti della prescritta autorizzazione ministeriale, mentre per il varco di corso Regine, previamente autorizzato, accertava l’irregolarità della segnaletica informativa privacy».

E si arriva alla famosa determina n. 42, del 29.03.2013, con la quale «il Comandante Iacono disponeva l’annullamento d’ufficio di tutti i verbali elevati nel periodo 15.09.2012 – 31.12.2012, senza distinzione tra quelli ancora da pagare, perché oggetto di contenzioso, e quelli oblati, con rimborso per questi ultimi degli importi incamerati in favore dell’utenza». Un annullamento in massa che ora costa caro…

LE TESI DIFENSIVE

L’accusa ha addebitato a Russo e Iacono l’illecito amministrativo per una condotta «attiva ed omissiva, perpetrata dagli odierni convenuti, con inescusabile negligenza ed in violazione dei rispettivi doveri d’ufficio». Contestandogli gravi carenze istruttorie nell’iter di attivazione dei varchi ZTL di via Baiola, via Cigliano e corso Regine. Distinguendo tra le due posizioni, a Russo è stata imputata la mancata richiesta di autorizzazione ministeriale per i varchi stradali di via Baiola e via Cigliano che ha reso illegittime le contravvenzioni. A Iacono è stata contestata «in primo luogo, la mancata apposizione della cartellonistica privacy nel varco di corso Regine; in secondo luogo, l’annullamento in autotutela, sulla base di una carente istruttoria, di migliaia di verbali di infrazione, emessi in corrispondenza dei varchi, non autorizzati, di via Baiola e via Cigliano, nonché presso il varco di corso Regine, privo di segnaletica privacy».

Le tesi difensive di Russo e Iacono, rappresentati rispettivamente dagli avvocati Giuseppe Di Meglio e Alessandro Barbieri si sono basate innanzitutto su uno “scaricabarile”, considerato che si erano succeduti nel comando. L’ex comandante Russo ha anche invocato la prescrizione, mentre Iacono ha sostenuto la legittimità della scelta di annullare tutti i verbali per evitare ulteriori conseguenze economiche al Comune. Invocando in ogni caso «l’errore scusabile».

LE RESPONSABILITA’ DI RUSSO

La sezione giurisdizionale per la Campania ha sentenziato la responsabilità erariale dei due comandanti, respingendo l’ipotesi di prescrizione per Russo (l’ultimo pagamento del Comune in favore della “Maggioli” risale a maggio 2018). Ritenendo valida la prospettazione dell’accusa.

E nel motivare le condanne, ovviamente, distingue tra le rispettive responsabilità, iniziando da Russo: «Rileva il Collegio l’illiceità del comportamento serbato da Russo il quale, con inescusabile negligenza ed in spregio dei propri doveri di servizio, omise di richiedere l’autorizzazione ministeriale necessaria per l’installazione del sistema di rilevazione degli accessi presso le ZTL di via Baiola e via Cigliano, ciò ostando al perfezionamento di un requisito fondamentale per la validità del procedimento in itinere, nonché per la legittimità di tutti i susseguenti atti, ponendosi il provvedimento autorizzatorio in rapporto di presupposizione – consequenzialità con i verbali di infrazione al codice della strada elevati tra il 15.09.2012 ed il 31.12.2012».

Una omissione che «appare evidente laddove si consideri la piena competenza e legittimazione del Comandante Russo, dominus della fase istruttoria, a richiedere l’autorizzazione in esame, come confermato dalla nota n. 28140, del 16.11.2011 con cui lo stesso domandò il prescritto titolo ma per i soli varchi di corso Regine e prov.le Panza (titolo successivamente rilasciato in data 30.01.2012).

Al contrario, la suddetta omissione, di cui Russo non si avvide dando ulteriore seguito all’iter amministrativo in parola, ha avuto un’incidenza negativa sull’intera istruttoria, in ragione dell’efficacia viziante prodotta dalla carenza del titolo autorizzatorio sulla regolarità dei susseguenti atti procedimentali e, segnatamente, sulla legittimità dei verbali di infrazione emessi in corrispondenza dei varchi di via Baiola e via Cigliano nel periodo 15.09.2012 – 31.12.2012, ciò determinando il prodursi di un danno erariale – posto parzialmente a carico dell’interessato – pari agli esborsi sostenuti dal Comune per spese giudiziali ed attività di postalizzazione».

L’ERRORE DI IACONO

E veniamo alla posizione di Iacono, responsabile dell’istruttoria procedimentale dal 12.09.2012 e per il quale il collegio ritiene che abbia «dato impulso, attraverso autonomi poteri decisionali e di indirizzo, all’iter amministrativo di messa in opera del sistema di rilevamento automatico degli accessi ZTL».

E qui arrivano le censure: «Eppure, al momento di provvedere all’attivazione dei varchi, omise, con intollerabile superficialità, la dovuta verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti e requisiti irrinunciabili ai fini della legittimità delle sanzioni al codice della strada successivamente irrogate.

Ciò nonostante si trattasse di verifica agevole, per lo più di tipo cartolare, e inerente atti basilari della procedura, che l’interessato avrebbe dovuto compiere – in conformità ai propri doveri d’ufficio – anche tramite accertamento dell’attività dei predecessori e, in ogni caso, di altri soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’iter istruttorio, attivandosi, altresì, per l’acquisizione della documentazione necessaria a tale verifica».

Ma questo non avvenne: «Diversamente, Iacono non si avvide che mentre per via Baiola e via Cigliano era carente la prescritta autorizzazione ministeriale (in ragione del contegno inadempiente di Russo), per corso Regine e prov.le Panza risultavano agli atti del procedimento due autorizzazioni all’uopo rilasciate dal Ministero dei Trasporti con nota n. 479, del 30.01.2012. Ciò avrebbe imposto, alla stregua del parametro di diligenza in concreto esigibile, un approfondimento istruttorio, con contestuale sospensione del procedimento in corso, in attesa del rilascio dei mancanti titoli autorizzatori».

Il tardivo annullamento in blocco dei verbali, che nelle intenzioni di Iacono doveva essere un atto “riparatorio”, non ha fatto altro che peggiorare le cose. E i giudici contabili lo spiegano chiaramente: «Ritiene, in proposito, il Collegio che la scelta di caducare in autotutela migliaia di verbali illegittimi (in lavorazione, sub iudice e oblati), ancorché sorretta dalla finalità di scongiurare ulteriori spese per l’Ente e supportata da conforme parere legale, sia stata compiuta con inescusabile noncuranza, in assenza di un’adeguata istruttoria e di un’attenta ponderazione degli interessi in rilievo, tra cui quello relativo alle conseguenze di tale intervento sul bilancio comunale».

LA DETERMINA “INCRIMINATA”

La sentenza scende nel dettaglio: «Questo Giudice considera non conforme al modello di diligenza concretamente esigibile la decisione di annullare ex officio i verbali oblati, con rimborso di quanto corrisposto dagli utenti, sulla base di un generico interesse al ripristino della legalità violata, per assicurare, altresì, parità di trattamento fra i trasgressori. Del resto, una simile condotta risulta caratterizzata da un evidente profilo di illiceità, rappresentato dalla violazione delle condizioni fissate all’esercizio del disposto potere di annullamento con riferimento ai verbali pagati».

La Corte dei Conti ha vivisezionato la determina “incriminata” e i passaggi che sin da subito erano apparsi dubbi: «Reputa, inoltre, il Collegio che il riscontrato difetto d’istruttoria nell’esercizio del potere di autotutela trovi conferma nella stessa determina n. 42/2013 nella quale il Comandante Iacono si esprimeva sulle rilevate carenze procedimentali utilizzando la formula dubitativa, “potrebbero rendere illegittimi gli atti successivi” (…) “è consigliabile” la caducazione; formula che avrebbe richiesto un atteggiamento di maggior cautela, ad esempio, attraverso annullamenti selettivi in luogo di un annullamento generalizzato, tenuto conto, altresì, del numero non elevato di sentenze di condanna medio tempore intervenute». Un errore non scusabile.

RIDOTTE LE SOMME DA PAGARE

La Corte è poi passata a quantificare il danno arrecato dai due responsabili della Polizia municipale al Comune: «In ordine al pregiudizio (indiretto) patito dall’Amministrazione per inutili esborsi in favore di terzi, esso è articolato dal requirente nelle seguenti voci: a) spese sopportate per attività giudiziale, b) importi rimborsati a seguito dell’annullamento d’ufficio dei verbali oblati; c) spese sostenute in favore della Maggioli per la postalizzazione dei verbali.

Le richiamate voci di danno sono poste a carico del Comandante Russo per complessivi euro 233.744,60 e del Comandante Iacono per l’ammontare di euro 219.149,60».

Aggiungendo al riguardo che «il Collegio reputa l’ipotizzato danno sufficientemente allegato e provato, oltre che ripartito, dalla Procura attrice, sulla base di ragionevoli criteri, tra cui quello del disvalore della condotta realizzata e dell’apporto causale degli interessati al prodursi del nocumento finanziario a carico del Comune».

La difesa di Iacono aveva invocato una compensazione tra il danno arroccato e quello evitato, ma questa tesi «dev’essere rigettata sul presupposto che gli ipotizzati risparmi di spesa, conseguenti all’annullamento d’ufficio, risulterebbero ipotetici ed astratti».

Come detto, la Corte ha però deciso di ridurre gli importi da pagare. una riduzione del 30% per ciascuno che viene spiegata in un passaggio significativo e poco lusinghiero per il Comune di Forio: «Innanzitutto, per il concorso causale che altri soggetti, non evocati in giudizio, hanno, con ragionevole probabilità, fornito al prodursi dell’accertato pregiudizio erariale. In secondo luogo, per le disfunzioni organizzative dell’apparato comunale aventi ricadute negative sull’istruttoria procedimentale di predisposizione dei sistemi di videosorveglianza.

Infine, per essere stato l’annullamento in autotutela dei verbali disposto in conformità alle indicazioni di un parere legale pro veritate».

Il calcolo di quanto dovuto scaturisce dalle responsabilità provate: «Quanto al nesso eziologico, esso risulta esattamente individuato nelle provate relazioni di causa – effetto tra le condotte, attive ed omissive, degli odierni convenuti e l’accertato evento dannoso e segnatamente: per Russo nel rapporto tra l’omessa richiesta autorizzatoria ed il nocumento finanziario pari al 70% delle spese legali sopportate (euro 44.004,60) ed al 70% degli onorari corrisposti alla Maggioli (189.700); per Iacono nella relazione tra la mancata apposizione della cartellonistica privacy, l’omessa verifica dei presupposti procedimentale e il successivo annullamento d’ufficio dei verbali, da un lato, ed il danno pari alla “somma degli importi rimborsati di multe già pagate (118.859,11), del 30% degli importi di pagamento di spese legali (18.859,11) e del 30% delle somme pagate alla Maggioli (81.300)”, dall’altro».

Con la decisione “magnanima” della riduzione, Giuseppe Russo è stato condannato al pagamento di 163.621,22 euro e Giovangiuseppe Iacono di 153.404,72, comprensivi di rivalutazione, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. E ovviamente al rimborso delle spese di giudizio.

Per “apparare” un errore, in sostanza, ne è stato commesso uno ancor più grave…