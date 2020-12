2020 Un Natale enigmatico.

Nonostante le emergenze l’Associazione Giochi di Natale continua il percorso cercando di alleviare le difficoltà.

Luigi Castaldo | Quello che è alle porte, come sappiamo, è un Natale atipico e per certi versi anche enigmatico, poiché non sappiamo cosa ci aspetta dietro l’angolo. Pandemia e confusione generano non solo sacrifici di vite umane e rischi e malattie ma anche difficoltà economiche e sociali. In questo triste scenario l’Associazione Giochi di Natale, che ha alle spalle ventisette anni di attività con la promozione, a livello locale, di numerose manifestazioni natalizie e a livello nazionale e internazionale con i 19 concorsi di poesia messi in atto e i dodici festival di scacchi finora realizzati, vuole far sentire la propria presenza ai tanti appassionati che la seguono ininterrottamente. Vista, dunque, l’impossibilità di praticare dal vivo qualsiasi raduno o consesso, si è optato quest’anno, per la formula a distanza, che se penalizza la convivialità e la socializzazione, rende accessibile anche a chi sta tranquillamente a casa propria la partecipazione a sane competizioni che trovano appassionati in tutte le parti del mondo.

A tale scopo e ha indetto la XXVII gara di enigmistica a squadre, quest’anno dedicata al compianto amico Giuseppe Magaldi socio fondatore e animatore di ogni attività associativa. È confermata anche la settima edizione del torneo di scacchi amatoriale “Antonio De Palma”(in collaborazione con la Pro Casamicciola Terme) la cui partecipazione è gratuita, come pure la tradizionale tombolata “Gioielleria D.Sapio Panza; A & M Idea Corredo Ischia, anch’essa gratuita, per i partecipanti alle due attività,

Il Presidente, Prof. Mario Miragliuolo, e l’Associazione, pur se rammaricati dalla impossibilità di ritrovarsi come al solito al tradizionale appuntamento del 26 dicembre al Ristorante “La Forastera, auspicano che questo triste momento di difficoltà sia superato al più presto e vi invitano a partecipare, dopo aver scaricato dal sito: www.giochidinatale.it area download, oppure dalla pagina http://www.iltorrioneforio.it/eventi-brevi/gli-eventi-del-torrione/eventi-del-torrione-dal-2018-al-2020/evemti-2020/5-2020-un-natale-enigmatico/

l’intero bando/regolamento attuale e augurano a tutti Buon Natale e Prospero Anno Nuovo.