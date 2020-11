2000 caratteri. Bo(lle)tte da orbi per i cittadini di Barano

Maria Grazia di Scala | Bo (lle) tte da orbi a Barano. Ieri sono state consegnate le cartelle con scadenza ad oggi per il pagamento della prima rata della spazzatura. La più cara dell’isola, senza proprio paragone con gli altri comuni.

600 euro per una casa di 125 mq. Il sindaco e i componenti la sua bulgara maggioranza non sono stati capaci di far capire le motivazioni dell’aumento del 40% ai baranesi, che differenziano diligentemente, si caricano la monnezza in macchina e la devono portare ai punti di stazionamento. La tassa più cara per il peggior sistema che affida la raccolta ai cittadini. Il regolamento eliminò subito la possibilità di ottenere una seppur scarna riduzione per chi pratica il compostaggio domestico.

E per giunta il servizio di conferimento degli ingombranti è ancora sospeso. Aggiungiamo a tutto questo lo schifo quotidiano che conosciamo fuori al cimitero, e il quadro disastroso è completo.