2 giungo a Ischia: c’è la Banda e le Majorettes

Un 2 giugno diverso. Insolito e festoso. Colorato di tricolore e di oro. Danzato e suonato. E’ stato questo l’anniversario della Repubblica Italia del comune di Ischia. La Festa della Repubblica, infatti, si celebra ogni anno il 2 giugno. Una ricorrenza nazionale che ricorda la nascita della moderna nazione italiana, l’atto fondativo della Repubblica e la fine della monarchia sabauda. Con un saluto istituzionale e l’alza bandiera, il comune di Ischia con il sindaco Enzo Ferrandino, l’assessore Luigi Di Vaia, il consigliere Antonello Sorrentino hanno salutato la Banda Città d’Ischia e il gruppo di Majorettes della scuola di ballo “Il tempio della Danza” delle sorelle Roberta e Angiola Barile. Mentre e organizzatrice dell’evento, Daniela Scotti.

“È con grande entusiasmo – ci ha aveva detto alla vigilia – che vi presento un progetto a cui lavoravo da circa due anni e che finalmente grazie alla sinergia tra l’Amministrazione del Comune di Ischia e la disponibilità di professionisti come la “Banda Musicale Città di Ischia” e “Il Tempio della Danza” ha preso vita e che mi auguro porti un venticello di fresca novità e di piacevole attrattiva sulla nostra meravigliosa Isola.

“Oggi, 2 giugno – ha detto il sindaco Enzo Ferrandino – ricordiamo dopo 77 anni la scelta fatta da donne e uomini che nel 1946 hanno voluto regalare alle successive generazioni pace, libertà e progresso. Un traguardo raggiunto grazie al sacrificio consapevole di tanti italiani ed ischitani. Per questo sacrificio dobbiamo sentirci orgogliosi di essere italiani.”

La parata, così come da programma, si è aperta con il saluto istituzionale del sindaco Enzo Ferrandino, con il suono del nostro inno nazionale e poi si sono attraversate, protetti dalle auto dei vigili urbani e della Polizia di Stato, attraversando le vie del centro chiuse al traffico: Via Roma, Corso Vittoria Colonna, Via Champault, Via Spiaggia dei Pescatori, Via Pontano, il Borgo di Ischia Ponte fino al Piazzale Aragonese. La Parata si è fermata per alcuni momenti di sosta e ballo in Piazzetta S. Girolamo, nella Piazzetta Ugo Calise e sul Piazzale Aragonese per una simpatica coreografia.

È stata la prima volta che la Banda Musicale Città di Ischia ha sfilato accompagnando dalle Majorettes: mostrano un connubio interessante e che può essere foriero di future collaborazione. “Ci è sembrato bello – ci ha detto Daniela Scotti – creare questa grande sinergia tra l’amministrazione comunale che ringraziamo e il sindaco Enzo Ferrandino. E poi, chiaramente la Banda Musicale Città di Ischia e il Tempio della Danza che ha creato questo meraviglioso corpo di majorettes tricolori che hanno allietato tutto il nostro corso cittadino, da Piazza Croce fino ad Ischia Ponte. Vorrei ringraziare anche il gruppo ANMI che ha partecipato l’alzabandiera. Questa sfilata a ritmo di marce dedicate proprio alla Festa della Repubblica – ha detto ancora Daniela – è un segnale chiaro: abbiamo bisogno di unità. Abbiamo bisogno di tricolore, abbiamo bisogno di vivere tutti quanti insieme e sicuramente questo è un bel messaggio che oggi parte da Ischia. Quindi, Forza Ischia e Viva l’Italia!

Per Roberta Barile e Gaetano Musella de “Il tempio della danza”: “è stata una bella esperienza, ma soprattutto una bella esperienza proprio per i nostri ragazzi che si avvicinano, già da bambini, alle istituzioni. Sono contenta anche dei tanti complimenti che stiamo avendo dai turisti e dai cittadini che ci vedono sfilare in questa così bella giornata. Abbiamo colto l’invito della mia amica Daniela e sono contente che anche le nostre ragazze siano felici”