2 giugno, parata musicale con Majorettes!

PARATA MUSICALE CON MAJORETTES a cura di Daniela Scotti

“È con grande entusiasmo ed onore che vi presento un progetto a cui lavoravo da circa due anni e che finalmente Grazie alla Grande Sinergia tra l’Amministrazione del Comune di Ischia e la disponibilità di professionisti come la Banda Musicale Città di Ischia e Il Tempio della Danza ha preso vita e che mi auguro porti un venticello di fresca novità e di piacevole attrattiva sulla nostra meravigliosa Isola.

Venerdì 2 Giugno per celebrare il 77 ° anniversario della Repubblica Italiana alle ore 10.30 in Piazza Antica Reggia ad Ischia avrà inizio una meravigliosa PARATA MUSICALE CON MAJORETTES.

La Parata si aprirà con il saluto istituzionale del Sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino e le note del nostro amato inno nazionale. Si procederà attraversando le vie del centro chiuse al traffico da Via Roma, Corso Vittoria Colonna, Via Champault, Via Spiaggia dei Pescatori, Via Pontano, il Borgo di Ischia Ponte fino al Piazzale Aragonese. La Parata sosterà anche in Piazzetta S. Girolamo, Piazzetta Ugo Calise e Piazzale Aragonese per una simpatica coreografia.

È la prima volta che la Banda Musicale Città di Ischia sfilerà accompagnato dalle majorettes e ci auguriamo sia solo l’inizio di una lunga e versatile serie di esibizioni che siamo certi allieteranno ed emozioneranno sia i residenti che gli ospiti presenti sulla nostra isola. Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco Dott. Enzo Ferrandino che ha da subito creduto ed appoggiato questo mio progetto ed inoltre un ringraziamento speciale va ai miei compagni di avventura: la Banda Musicale Città di Ischia e Il Tempio della Danza che con pazienza e dedizione hanno dato forma a questa piccola magia.