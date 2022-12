1a Promozione. Lacco Ameno, fai brillare la tua stella

Archiviato il pareggio ottenuto in rimonta sul campo dell’Interpianurese, il Lacco Ameno è deciso a ritornare alla vittoria. I tre punti, in attesa di recuperare le due giornate contro Boys Pianurese e Sangiovannese, mancano dal 3-1 rifilato al Real Virtus Baia dello scorso 29 ottobre. Da allora la truppa rossonera ha racimolato tre sconfitte e un pareggio. Per tornare a sorridere, il Lacco Ameno quest’oggi dovrà avere la meglio sulla Stella Rossa Duemilasei, squadra reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e che segue la compagine lacchese a un punto di distanza.

Considerata la situazione di classifica, i rossoneri non possono permettersi ulteriori passi falsi per scalare posizioni, per avvicinarsi alle zone nobili e non rischiare di scivolare in quelle calde della graduatoria. Fondamentale sarà trovare una certa stabilità difensiva, soprattutto contro un avversario che sin qui ha fatto registrare numeri insufficienti in attacco. La Stella Rossa Duemilasei, infatti, con i 12 gol segnati, è la squadra che ha messo a segno meno reti nel girone E. L’arbitro del match sarà Maurizio Pirodda di Frattamaggiore.