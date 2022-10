1a Categoria. Muscariello e Iovene: il Lacco Ameno “bussa” due volte a Melito

Nello De Siano e i suoi portano a casa un’altra vittoria. Con il 2 a 0 a Melito, il Lacco Ameno è terzo in classifica dietro a Internapoli e Pianura avanti di una sola lunghezza. Un Lacco Ameno che non ha nessun timore reverenziale verso nessuno e che in questo campionato ha un solo obiettivo: lasciare questa categoria vincendo sul campo. Già, un campo che ritorna omologato e che, a casa, vedrà sugli spalti il caloroso tifo rosso nero. Una gara giocate con lucidità e con concentrazione.

Una prima frazione di gioco molto equilibrata, che, verso il 20’ ha visto il Lacco Ameno aumentare ritmo e presenza giocando un calcio migliore dei padroni di casa. I primi 45’ passano sullo zero anche se il Lacco Ameno recriminano un fischio non arrivato. Secondo Castagna i suoi, infatti, l’arbitro avrebbe dovuto espellere un giocatore della squadra avversaria per doppia ammonizione, ma non l’ha fatto. Al rientro dal risposo, la scia positiva continua. Passano pochi minuti quando Cristian Muscariello su calcio d’angolo sfrutta l’occasione e porta il Lacco Ameno in vantaggio. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere che si fanno presente sotto la porta di Di Meglio in un paio di occasioni. Il Melito ha l’occasione del pareggio su un intervento falloso (da verificare) di Filosa e indica il dischetto.

Ancora Di Meglio protagonista. Il numero 1 rossonero riesce a blindare la sua porta anche sulla successiva azione. Che salvataggio! Tutto sommato, nella seconda metà del tempo il Lacco Ameno ha retto bene, ha mantenuto la maggior patre del possesso di palla. Il Melito prova la via del pareggio, costruisce altre due occasioni ma non c’è sorta. Anzi, c’è il raddoppio rossonero con Luigi Iovene che non perdona e chiude la partita. Per Mister De Siano buon test anche per far ruotare gli uomini. Verde per Iacono, Elia per Migliaccio, Calise Filosa e Miniello per Iovine chiudono la roulette cambi.

Ora, però, la testa è tutta concentrata sulla gara di sabato prossimo quando il Lacco Ameno sarà chiamato al primo scontro diretto contro il PIANURA CALCIO 1977