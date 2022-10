1a Categoria. Lacco di rigore, ma è poker alla Barrese!

Mister De Siano colleziona un’altra vittoria. Un altro punteggio largo che racconta molto di questo Lacco Ameno. Un 4 a 1 contro la Barrese che, forse, alla vigilia nessuno di aspettava e che p chiusa nel secondo tempo.

Dopo un avvio di primo tempo non buono gli isolani, la fase negativa è continuata anche per i primi minuti del secondo tempo anche se i risultati raccontano di un 2-0 che manda il Lacco Ameno al riposto con maggiore tranquillità con i gol di Luigi Iovene su rigore e Giovanni Filosa sfruttando una disattenzione difensiva della Barrese. Che, comunque, ha disputato un ottimo primo tempo cogliendo un legno e facendosi più volte pericolosa.

Il Lacco Ameno, lasciato l’atteggiamento compassato, col passare dei minuti è venuto fuori e ha iniziato a gestire la gara soprattutto con la regia difensiva di Muscariello e Antonio Del Deo. Buone le tessiture a centro campo che hanno poi permesso ai rossoneri di allargare nel secondo tempo.

La Barrese accorcia sfruttando l’unica disattenzione difensiva del Lacco Ameno, portandosi sul 2-1. Sale la tensione in campo, la Barrese prova ad alzare il ritmo e, nella foga, atterrano Salvatore Riccio in area di rigore. Il secondo calcio dagli undici metri viene realizzato proprio da colui che lo aveva procurato e il Lacco Ameno allarga sul 3-1 col la rete, appunto, di Riccio. Ma non è finita perché c’è ancora tempo per Giovanni Filosa di far vedere quello che sa fare e di firmare la doppietta personale e chiudere, definitivamente, la partita.

Una gara che poi ha avuto un finale antipatico soprattutto per l’atteggiamento di chi pensa che con i falli si possono ribaltare le gare. Archiviate le intemperanze dei difensori di Barra, soprattutto contro Filosa, il Lacco Ameno ha la testa già al prossimo incontro di sabato prossimo quando saranno ospiti dell’ostica e temibile Virtus Baia.

LACCO AMENO – BARRESE 4-1

LACCO AMENO: Di Meglio, Muscariello, Boria, Restituto, Tessitore, Del Deo, Filosa, Di Spigna, Riccio, Iovene, Iacono. A disp: Di Maio, Elia, Miniello, Porto, Ielasi, Calise, Iacono, Verde, Migliaccio. All. De Siano