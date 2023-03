1a Categoria. Lacco, c’è il Maued

La settimana appena trascorsa non è stata tra le più facili in casa Lacco Ameno. Il club rossonero, reduce dalle due sconfitte subite contro Fortitudo Campi Flegrei e Città di Sant’Arpino, ha deciso di esonerare il tecnico Aniello De Siano per affidarsi momentaneamente alla soluzione interna. L’obiettivo della società lacchese è quello di chiudere nel migliore dei modi l’attuale annata e di iniziare a gettare le basi per la prossima.

Ritornando al campionato, il Lacco Ameno quest’oggi è ospite del Maued San Pietro. I sanpietrini, che precedono proprio gli isolani in classifica, arrivano alla sfida da un periodo di forma tutt’altro che sufficiente. Nelle ultime cinque giornate, infatti, i biancorossi sono stati sconfitti ben quattro volte. Il recente rendimento degli avversari, dunque, potrebbe favorire i lacchesi e di conseguenza riaprire anche il discorso play-off.