1a Categoria. Lacco, ancora un rinvio. Ma c’è troppa “tristezza”

Dopo la partita contro la Boys Pianurese, il Lacco Ameno non è sceso in campo nemmeno contro la Sangiovannese. La formazione rossonera, per le tristi vicende che hanno colpito l’isola di Ischia, ha chiesto il rinvio delle due giornate di campionato.

Il match contro la Sangiovannese non si è disputato anche a causa di un’ordinanza comunale che ha stabilito la chiusura del ‘Patalano’. Il nubifragio, infatti, ha causato alcuni smottamenti delle collinette situate alle spalle e lateralmente all’impianto sportivo. I ragazzi di De Siano, dunque, dovrebbero ritornare in campo domenica prossima contro l’Interpianurese.

Nel frattempo, la corrente sessione di calciomercato ha privato la compagine lacchese dell’attaccante Giovani Filosa. Il classe 2000, desideroso di cimentarsi nel campionato di Eccellenza, si è trasferito al Real Forio. “Felice di essere in una piazza importante come Forio” ha dichiarato Filosa. Io e i miei compagni faremo di tutto per centrare la salvezza. Sono contento di tornare a lavorare con mister Iervoljno, che ha sempre creduto in me. Spero di ripagare la fiducia del tecnico e della società”.