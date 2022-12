1a categoria. Lacco Ameno, si riparte con un pari

Il Lacco Ameno torna in campo e ottiene un pareggio sul terreno di gioco dell’Interpianurese. Un punto che mette fine alla striscia di tre sconfitte consecutive, ottenute contro Fortitudo Campi Flegrei, Città di Sant’Arpino e Maued San Pietro, ma che non permette ai rossoneri di compiere un bel balzo in avanti in classifica. In attesa di recuperare le due sfide contro Boys Pianurese e Sangiovannese, la compagine lacchese sale a quota 16 punti. La partita vede i padroni di casa portarsi in vantaggio al quarto d’ora della prima frazione, la rete subita tuttavia non demoralizza gli isolani che al 25’ agguantano il pareggio con un’incornata di Salvatore Riccio. L’equilibrio regge e il primo tempo termina sul risultato di 1-1.

Ad inizio ripresa il Lacco Ameno prova a creare pericoli dalle parti dell’area avversaria, ma senza successo. Poco dopo l’ora di gioco l’Interpianurese trova nuovamente il vantaggio con una punizione deviata dalla barriera lacchese che beffa Fluido. Il Lacco Ameno replica con Mario Romano, il cui tiro centra il palo. Quando il risultato sembra ormai ad appannaggio dei locali, a tre minuti dal 90’ il Lacco Ameno riesce a riequilibrare la sfida grazie ad un autogol. Al triplice fischio finale, dunque, i rossoneri tornano a casa con un punto.

Interpianurese -Lacco Ameno 2-2

Lacco Ameno: Fluido, Iacono. F, Romano, Restituto, Tessitore, Muscariello, Migliaccio, Boria, Riccio, Iovene, Iacono. C. A disposizione: Di Meglio, Calise, Verde, Porto, Giulietti. All.: De Siano.