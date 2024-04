1a Categoria. Lacco Ameno-San Leonardo: ecco il derby!

Il ventiquattresimo turno del girone B di Prima Categoria regala il derby isolano tra Lacco Ameno e San Leonardo Panza. Il match in programma al ‘Don Luigi Di Iorio’ è importante anche per il duello in classifica tra le due squadre: attualmente il Lacco Ameno gode di un vantaggio di due punti sul San Leonardo Panza.

La formazione di mister Iovene, in grande spolvero, si presenta alla sfida dopo aver ottenuto ben sette vittorie consecutive: Stella Rossa 2006, Boy Pianurese, Melito di Napoli, Napoli Nord, Sanità United, Frocalcio e Real Virtus Baia sono le compagini cadute per mano dei rossoneri.

Altrettanto positivo il cammino dei giallorossi che, nelle ultime otto uscite, hanno conquistato 18 punti, frutto di sei vittorie e di due ko. In vista del derby, la truppa lacchese dovrà fare a meno di Saurino, Matese e Iovene, out per problemi fisici, e di Riccio per squalifica. Con la salvezza matematicamente raggiunta, una partecipazione ai playoff è ai limiti dell’utopia.

Anche se le due squadre riuscissero ad entrare tra le prime cinque, la distanza tra seconda e terza è sostanziosa: il Lacco Ameno ha un ritardo di 12 e 16 punti, il San Leonardo Panza di 14 e 18. Ricordiamo che se il divario tra seconda e quinta e tra terza e quarta è pari o superiore agli 8 punti, quarta e quinta non disputerebbero i playoff.