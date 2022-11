1a Categoria. Lacco Ameno, riscatto imperativo!

Riscatto, questo è l’imperativo del Lacco Ameno dopo la sconfitta casalinga per mano della Fortitudo Campi Flegrei. La compagine guidata da De Siano, nell’ottavo turno di campionato, andrà in scena a Cardito contro il Città di Sant’Arpino. I rossoneri, agganciati in vetta alla classifica dal Maued San Pietro, per ritornare alla vittoria dovranno dimenticare l’insufficiente secondo tempo di sabato scorso, approcciando la partita con la giusta determinazione e umiltà.

In casa Lacco Ameno, comunque, prevalgono due aspetti: la consapevolezza di dover continuare a lavorare per crescere ulteriormente nella gestione dei momenti topici della partita e la consapevolezza che, nonostante il primo posto, il torneo sia ancora lungo e pieno di insidie. Toccherà ai più esperti del gruppo, i vari Iovene, Di Spigna, Tessitore, Riccio, giocare un ruolo importante all’interno dello spogliatoio e permettere alla squadra di stare sempre sull’attenti, in modo da evitare il calo mentale avuto nella sfida contro la Fortitudo Campi Flegrei.

Per quanto riguarda gli indisponibili, mister De Siano deve fare a meno dell’influenzato Francesco Iacono e dello squalificato Cristian Iacono. Di contro, il Città di Sant’Arpino, impelagato nella zona playout a quota 7 punti, non ha intenzione di vestire i panni della vittima sacrificale. Infatti mister Lazzetta avvisa: “Sarà una partita importante come tutte le altre. Ci aspetta una battaglia, non sarà facile per nessuno venire a giocare in casa nostra. Sabato faremo la stessa partita disputata contro il Pianura”.