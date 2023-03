1a categoria. Lacco Ameno: per vendicare l’andata…

A quattro giornate dal termine del campionato di Prima Categoria, la sconfitta subita nello scontro diretto contro il Maued San Pietro ha quasi definitivamente azzerato le possibilità del Lacco Ameno di partecipare agli spareggi promozione. Nonostante ciò, il club rossonero ha intenzione di chiudere la stagione calcistica nel migliore dei modi.

L’avversario da superare quest’oggi è la Boys Pianurese, squadra impelagata nella lotta play-out e che all’andata rifilò un pesante 5-0 alla formazione isolana. Il rendimento attuale, nonostante la graduatoria sorrida al Lacco Ameno, vede la Boys Pianurese godere di un momento di forma migliore. Nelle ultime tre giornate, infatti, la squadra di Pianura ha conquistato sette punti, mentre la truppa lacchese zero. Vendicare l’andata e tornare a muovere la classifica, sono gli elementi sui quali i rossoneri devono far leva per tornare a ottenere punti. La sfida, in programma al Monti-Di Meglio alle ore 15, sarà diretta da Raffaele Pezzullo di Frattamaggiore.