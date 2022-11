1a categoria. Lacco Ameno -Maued: terza vs seconda

La nona giornata del girone E di Prima Categoria offre un big match molto importante per il prosieguo della stagione: Lacco Ameno-Maued San Pietro, terza contro seconda. Le due compagini arrivano allo scontro diretto da un periodo diametralmente opposto. Il Lacco Ameno, dopo le due sconfitte subite per mano di Fortitudo Campi Flegrei e Città di Sant’Arpino, deve riscattare l’incolore partita di settimana scorsa e dare prova di essere mentalmente forte per poter ambire alle primissime posizioni.

Il Maued San Pietro, di contro, ha intenzione di conservare l’imbattibilità sfruttando una difesa impenetrabile: sono solo 5 le reti subite fino ad oggi. Per quanto riguarda le indisponibilità, in casa Lacco Ameno l’unico a dover alzare bandiera bianca è Christian Muscariello. Recuperati Christian Iacono e Francesco Iacono, assenti settimana scorsa contro il Sant’Arpino. Arruolabili Antonio Del Deo e Diego Boria, i quali in settimana hanno accusato un fastidio alla caviglia.

L’arbitro del match è Donato Battipaglia di Torre Annunziata.