1a categoria. Lacco Ameno, la Fortitudo ne fa 3

Il Lacco Ameno, nel ventesimo turno del girone E di Promozione, perde per mano della capolista Fortitudo Campi Flegrei. I rossoneri, che hanno dovuto far fronte alle indisponibilità di pedine come Iovene, Monti, Christian Iacono e Tessitore, nella prima frazione, hanno tenuto bene il campo e hanno sviluppato anche interessanti trame di gioco.

Il primo tempo, tuttavia, si è concluso con la compagine locale in vantaggio con la rete di Maresca. Nella ripresa gli isolani provano a reagire allo svantaggio, ma al 65’ Correale riesce a trovare la via del gol. La rete subita non scoraggia il Lacco Ameno che, all’80’, torna in partita grazie all’incornata vincente di Rizzo. Trascorrono pochi minuti e la Fortitudo Campi Flegrei chiude definitivamente i conti con Borrelli, lesto a depositare in rete una presa errata dell’estremo difensore lacchese. Con questo risultato i rossoneri restano a quota 30 punti, a ridosso della zona playoff.