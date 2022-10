1a Categoria. Lacco Ameno, è vetta, battuto il Pianura 2-0

Le premesse della vigilia erano vincere e per i ragazzi di De Siano così è stato. Due a zero ad un forte Pianura e uno stop che riscatta anche l’errore della prima partita di campionato. Il Lacco Ameno ha fame di vincere e voglia di Promozione e anche oggi al Patalano che ha riaccolto i suoi tifosi si è visto. Contro il Pianura i gol arrivano nel secondo tempo. E con i gol anche le occasioni sprecata. Una gara molto equilibrata con i padroni di casa a dettare il ritmo e gli ospiti a prendere le misure.

Al 10’ Mario Migliaccio sblocca il risultato. Buona l’intenzione che porta il Lacco Ameno in vantaggio. Servito con una palla in profondità, Migliaccio è bravo a superare un difensore e insaccare. Nel secondo tempo, il Lacco è venuto fuori piano e il Pianura ha iniziato ad accelerare senza, però, incidere.

Il raddoppio di casa arriva al 33’ del secondo tempo quando Filosa viene atterrato in area. L’arbitro indica il dischetto degli undici metri e Luigi Iovine non sbaglia. Il suo destro supera il numero 1 ospite e il Lacco va in vantaggio. Pochi giri di lancette ed è ancora il Lacco Ameno che si vede riconosciuto il calcio di rigore. Si incarica del tiro dagli 11 metri Di Spigna che, però, non ha la stessa fortuna del compagno e la palla finisce di poco a lato sulla sinistra del portiere. La reazione del Pianura arriva ma è senza effetto. Su calcio piazzato ci provano ma non impensieriscono il portiere rosso nero.

Un buon Lacco Ameno che si prepara ad un nuovo incontro in casa domenica prossima quando arriverà la Barrese Est Unit. Nel frattempo, si festeggia la vetta della classifica e anche il fiocco rosa che ha riempito di gioia casa Del Deo. Questa vittoria, infatti, è stata dedicata alla piccola Arianna che ha reo felici papà Antonio e mamma Luisa.

LACCO AMENO: Di Meglio, Iacono, Boria, Restituto, Tessitore, Del Deo, Filosa, Di Spigna, Riccio, Iovene, Migliaccio. A disp: Di Maio, Elia, Miniello, Porto, Ielasi, Petrone, Calise, Iacono, Muscariello, Verde, Schiano. All. De Siano

RETI: 10’ Migliaccio; 80’ Iovine