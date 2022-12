1a Categoria. Lacco Ameno, brilla la tua “stella”

Dopo quattro giornate d’astinenza, il Lacco Ameno torna a gioire. I rossoneri guidati da De Siano, al termine di una partita sofferta, superano la Stella Rossa Duemilasei con il risultato di 2-1. Un successo che, in attesa di recuperare le partite contro Boys Pianurese e Sangiovannese, dà morale e proietta i lacchesi nuovamente in zona playout. Inizia in salita il match per il Lacco Ameno che, al quindicesimo minuto, vede gli avversari sfruttare una disattenzione difensiva e sbloccare i giochi. Trascorrono tre minuti e i padroni di casa ristabiliscono la parità con una magistrale punizione di Luigi Iovene.

Il gol non scoraggia la Stella Rossa Duemilasei, la quale poco dopo si vede negare la gioia del gol dal palo. Il Lacco Ameno, alla ricerca dei tre punti, si proietta in avanti e con Riccio saggia i riflessi dell’ attento estremo difensore avversario. Nella ripresa, la formazione locale continua a macinare gioco e all’80’ Mario Migliaccio sfrutta l’assist di Chirstian Iacono e regala tre punti fondamentali ai suoi.

tabellino

lacco ameno – stella rossa 2-1

Lacco Ameno: Fluido, Iacono F., Romano, Restituto, Muscariello (Boria), Monti, Tessitore, Di Spigna, Riccio (Migliaccio), Iovene, Iacono C. (Verde) All.: De Siano

Matcatori: Iovene (L), Migliaccoo (L)