1a Categoria. Lacco Ameno attento, arriva la Barrese

La quinta giornata di campionato del Girone E di Prima Categoria riserva un confronto interno per il Lacco Ameno. Sull’isola approda la Barrese, squadra al centro della graduatoria e con tre punti di ritardo rispetto ai rossoneri. Il match, come dichiarato dal presidente, è stato anticipato rispetto al programma di partenza per permettere agli avversari di muoversi con maggiore facilità: “Domani giochiamo alle tre, hanno chiesto di anticipare per assicurare il rientro col traghetto. Non conosciamo molto della Barrese, siamo all’inizio del campionato e qualsiasi squadra può rivelarsi ostica. Abbiamo svolto la rifinitura e ci stiamo preparando al meglio per questa partita in casa e dobbiamo affrontarla con la massima attenzione”.

Poi, la precisazione per quanto riguarda il cammino dei rossoneri nella competizione: “In queste giornate stanno arrivando buonissimi risultati, ma non ci culliamo. Dobbiamo stare sempre molto attenti, bisogna giocare con la massima determinazione e cercare di raggiungere l’obiettivo quanto prima possibile. Vogliamo chiudere le partite senza sprecare occasioni”.

Infine, Salvatore Castagna ha fatto il punto sulla questione infortuni: “Per quanto riguarda le defezioni, l’attaccante Salvatore Riccio ha dovuto riposare questa settimana per un fastidio alla schiena. Gli è stato consigliato di riposarsi, valutiamo le condizioni nelle prossime ore per farlo giocare altrimenti se ne parla la prossima settimana”. Arbitrerà il Sig. Cristian Catone di Frattamaggiore