1a categoria. Lacco Ameno, arriva un alto stop

Seconda sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque giornate di campionato, per il Lacco Ameno. La formazione di Aniello De Siano, infatti, esce sconfitta dallo scontro diretto contro il Città Di Sant’Arpino. I rossoneri, che hanno provato fino alla fine a ottenere almeno un punto, con questo risultato rischiano di perdere ulteriore terreno dalla zona play-off.

In attesa di Pianura-Maued San Pietro, i lacchesi accusano un ritardo di cinque lunghezze dal quinto posto. La prima frazione di gioco ha visto il Città di Sant’Arpino passare in vantaggio al quarto d’ora di gioco con Giovanni Esposito. La ripresa è ricca di gol ed emozioni. Luigi Trani e Romano provano a trascinare il Lacco Ameno al risultato positivo, ma la doppietta di Del Prete spegne ogni speranza. L’obiettivo dei rossoneri, ora, è prepararsi nel migliore dei modi in vista dell’impegno sul campo del Maued San Pietro.

il tabellino

Lacco Ameno 2

s. arpino 3

Lacco Ameno: Fluido, Pascale, Boria, Capuano A., Restituto, Monti, Iacono F., Di Spigna, Riccio, Iovene, Capuano R. A disposizione: Di Meglio, Romano, Ielasi, Verde, Porto, Migliaccio, Iacono C. Allenatore: Aneillo De Siano.