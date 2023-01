1a Categoria. La capolista frena a Lacco Ameno

Allo Stadio Monti-Di Meglio, è terminata a reti inviolate il match tra Lacco Ameno e Internapoli valido per la quattordicesima giornata del girone E di Prima Categoria. Un punto importante per la formazione rossonera, ora quinta in classifica in attesa del Pianura impegnato contro il Quarto.

Nonostante un avversario che sin qui ha fatto registrare numeri importanti e che detiene la testa della classifica, il Lacco Ameno ha giocato un primo tempo nel quale si è fatto preferire per determinazione e possesso palla. Tuttavia, le diverse chance create non sono state capitalizzate a dovere. Nella ripresa, anche a causa del calo fisico di qualche calciatore che non ha compromesso l’equilibrio della squadra, la formazione isolana non è riuscita ad impensierire più di tanto l’Internapoli. Questo pareggio, oltre ad essere importante per la classifica, è rilevante anche per il morale della squadra che già da oggi può proiettarsi alla sfida sul campo del Quarto.



Lacco Ameno – Internapoli 0-0

Lacco Ameno: Fluido, Capuano A., Restituto, Iacono, Monti, Boria, Verde (Calise), Di Spigna, Riccio (Migliaccio), Iovene, Capuano R. All.: Salvatore Castagna.

Arbitro: Donato Battipaglia di Torre Annunziata