1a categoria. Il Lacco Ameno torna felice

Cesare Errico | Il Lacco Ameno torna a sorridere. Dopo le due sconfitte subite per mano di Pianura e Barrese Est Unit, la compagine isolana ha battuto il Real Virtus Baia con un netto 4-1. Un risultato che dà morale e che permette ai lacchesi di accorciare su Maued San Pietro e Pianura, sconfitte rispettivamente dal Quarto e dalla Fortitudo Campi Flegrei. Sono i padroni di casa, oggi privi di Tessitore, Muscariello, Christian Iacono e Mario Migliaccio, a sbloccare le ostilità con un tiro scoccato dai venti metri da Luigi Iovene. Il Lacco Ameno continua a spingere e al 25’ raddoppia con Francesco Iacono.

Il Real Virtus Baia, nonostante il doppio svantaggio, non demorde e ritorna in partita. La prima frazione di gioco termina con un calcio di rigore conquistato dai bacolesi: dagli undici metri il calciatore del Real Virtus Baia centra la traversa e sulla ribattuta deposita la sfera alle spalle di Di Meglio. La marcatura, dopo le veementi proteste dei padroni di casa, viene invalidata giustamente per posizione di offside.

Nella ripresa il Lacco Ameno torna ad essere padrone del gioco e con Salvatore Riccio fissa il risultato sul provvisorio 3-1. La partita non regala ulteriori emozioni e, con il Real Virtus Baia in dieci uomini, nel finale Luigi Iovene con un delizioso gesto tecnico chiude definitivamente i giochi.