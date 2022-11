1a Categoria. Il Lacco Ameno si spegne e si fa recuperare. Campi Flegrei da “pirati” al Patalano

Nella settima giornata del girone E di Prima Categoria, un lanciato Lacco Ameno ospita allo Stadio Comunale la Fortitudo Campi Flegrei. Un confronto che può permettere ai rossoneri, attualmente primi in classifica a + 3 sul Maued San Pietro, di dare seguito alle ultime cinque vittorie consecutive. Di contro i verdazzurri hanno intenzione di fermare la cavalcata degli uomini di De Siano e di dare continuità alla convincente vittoria sul Pianura.

La compagine locale approccia la partita nel migliore dei modi e il primo tempo è, dal punto di vista delle marcature, tutto di marca lacchese. La partita la apre Filosa, abile a capitalizzare il calcio d’angolo battuto da Iovene. L’esperto capitano, in seguito, trova anche il raddoppio grazie ad un penalty perfettamente trasformato.

Nella ripresa, però, il doppio vantaggio spegne l’agonismo del Lacco Ameno. Al 48’ la Fortitudo Campi Flegrei torna in corsa con Nicolella. Gli ospiti continuano a spingere e prima con uno stacco imperioso di Monda agguantano il pareggio e poi ancora con Nicolella trovano il 2-3 finale. Seconda sconfitta in campionato per il Lacco Ameno, ora raggiunto in vetta dal Maued San Pietro. I ragazzi di De Siano hanno l’obbligo di voltare pagina, archiviare il prima possibile la rimonta subita, e pensare al prossimo impegno contro il Città di Sant’Arpino.



Lacco Ameno – Fortitudo Campi Flegrei 2-3

LACCO AMENO: Di Meglio, Monti, Boria, Restituto, Tessitore, Del Deo, Filosa, Di Spigna, Riccio, Iovene, Iacono. A Disp. Di Maio, Iacono, Miniello, Porto, Ielasi, Verde, Calise, Capuano, Migliaccio, Romano. All. De Siano

RETI Filosa (L); Iovene (L); Nicolella (FCP); Monda (FTC), Nicolella (FTC)