1a Categoria. Il Lacco Ameno si ferma a Pianura

l Lacco Ameno non riesce a dare continuità alle due vittorie ottenute contro Quarto e Melito di Napoli e, nel diciassettesimo turno di campionato, esce sconfitto dal big-match contro il Pianura. I rossoneri, che dovevano fare i conti già con le assenze di Christian Iacono e di Muscariello, oggi hanno subito anche gli infortuni di Romano e Pascale. La prima frazione di gioco, nella quale ha prevalso l’equilibrio, ha visto il Pianura farsi preferire rispetto a un Lacco Ameno in difficoltà. Le varie indisponibilità, infatti, hanno minato le certezze in casa lacchese. Nella ripresa, poi, è Polverino con una doppietta a punire Fluido e a regalare un successo importante in ottica campionato. Con questo risultato il Lacco Ameno resta sesto in classifica, a -4 dal quinto posto occupato proprio dal Pianura. L’obiettivo dei ragazzi di De Siano, ora, è quello di rifarsi nella prossima giornata contro la Barrese Est Unit.

Pianura-Lacco Ameno 2-0

Pianura: Pelliccio, Cozzolino (Di Nardo), Rippa, Zingone (Polverino M.) (De Rosa), Petillo, Tufo, Tomacelli, Guzzovaglia (Torino), Cerrone (Giorgio), Foglia, Di Francia. A disposizione: Polverino, Guitto, Polverino E. Allenatore: Tiziano Montefusco

Lacco Ameno: Fluido, Capuano, Restituto, Pascale (Calise), Monti, Boria (Giulietti), Romano (Verde), Di Spigna, Riccio, Iovene, Iacono. A disposizione: Di Meglio. Allenatore: Aniello De Siano.

Arbitro: Federico Giuseppe Carbone di Nola

Ammoniti: Pelliccio (P), Zingone (P), Polverino E. (P), Iovene (L)

Espulso: De Siano (L)

Marcatori: Polverino (P), Polverino (P)