1a Categoria. Assenze pesanti per De Siano. Lacco, all’Astroni per riprendere la corsa

Cesare Errico | Dopo le partite contro Boys Pianurese e Sangiovannese rinviate in seguito al nubifragio che ha colpito l’isola di Ischia, il Lacco Ameno torna in campo. I rossoneri, alle ore 11.30, saranno ospiti dell’Interpianurese allo Stadio Astroni. L’obiettivo della formazione lacchese è quello di tornare a vincere per scalare la classifica e per dimenticare gli ultimi tre ko consecutivi maturati per mano di Fortitudo Campi Flegrei, Città di Sant’Arpino e Maued San Pietro. L’occasione, nonostante l’Interpianurese non sia da sottovalutare, è di quelle ghiotte visto il momento degli avversari.

L’Interpianurese, oltre ad avere la peggior difesa del girone E, sin qui ha fatto registrare il peggior rendimento casalingo. Nelle cinque partite disputate tra le mura amiche, infatti, la compagine di mister Palmieri ha collezionato un solo punto sui 15 disponibili, subendo ben 21 gol e mettendone a segno soltanto 6. In vista del match, in casa Lacco si deve fare i conti con tre assenze: sono indisponibili Francesco Monti, Antonio Del Deo e Luca Di Spigna.