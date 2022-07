19 luglio, il DOVERE di ricordare

Sandra Malatesta | Quando alle scuole medie la prof. Anna Albanese spiegava storia, io di colpo restavo incantata e mi dicevo che era bello sapere le cose successe prima di me, della mia vita, degli anni in cui ero adolescente. E quando poi parlava di guerre, di stragi, di atrocità, lei insisteva sul fatto che avevamo tutti il dovere di sapere e di ricordare. Io spesso mi chiedevo perché parlasse di dovere e studiavo bene quello che aveva spiegato senza pensare alla parola dovere.

tudiare la storia era come studiare altre materie anche se a me piaceva tanto questa materia. Poi passarono gli anni e quando l’Italia visse quel periodo buio di terrorismo, rapimenti e uccisione di uomini politici o di cultura, pensavo alla mia Prof.e avrei voluto parlare un poco con lei. Una storia che mi stavo trovando a vivere, che mi sfiorava, che cambiava gli equilibri politici, anche se vivendo su un’isola, i problemi arrivavano attenuati dalla terraferma. Mi trovavo al Provveditorato di Napoli quel 16 Marzo 1978 quando riaprono Aldo Moro e uccisero gli uomini della scorta a Via Fani a Roma. Fu un attimo. Si sentivano megafoni incitare la gente a scendere in piazza per manifestare contro questo rapimento che fu definito “di stato”. Io non riuscivo a prendere un mezzo pubblico per arrivare a Mergellina. Tutti i negozi chiusi, macchine bloccate, cortei. Finalmente dopo circa tre ore tornai a Ischia. Scesi dall’aliscafo ma non si sentiva agitazione. Tutto normale, ancora niente cortei o proteste. In quel momento capii quanto il mare attenua le cose che succedono in terraferma facendole arrivare a noi con meno vigore, quasi come un’onda sprigionata da un terremoto va perdendo potenza man mano che si allontana dall’epicentro.

Ancora una volta quella parola “Dovere” mi venne in mente e provai un senso d’orgoglio perché volli esserci e dire no. E domani è il 19 luglio, un altro giorno che si ha il dovere di ricordare e di cui si deve dire a chi è tanto giovane che non sa. Dopo Falcone il 23 maggio 1992, fu ucciso sotto casa della madre a Via D’Amelio, il giudice Borsellino. Una bomba esplose appena lui suonò il citofono e fece una strage incredibile e ancora una volta colpi anche le persone della sua scorta. Trent’anni in cui tante cose sono cambiate e in cui i giovani di allora non ebbero paura e scesero in piazza a protestare contro i mafiosi e ad esaltare i valori di onestà e legalità. E così una ragazzina di 11 anni che si incantava ad ascoltare la sua prof di storia, oggi ha voluto dire che si, abbiamo il dovere di ricordare e di parlarne alle nuove generazioni così come facciamo per le stragi naziste nei campi di concentramento, per le fosse ardeatine, per le Foibe, per Marzabotto, per la bomba atomica del 1945, per Piazza Fontana, per Piazza della Loggia, per il rapido 904 dove morì anche la nostra piccola Federica, per tutti i giudici, professori universitari, per il generale Dalla Chiesa, per..per..per..sono tanti e tanti e non dobbiamo far finta che non sia successo.

Grazie cara prof Anna Albanese in De Girolamo, e grazie ai tanti maestri di vita per aver insegnato a ragazzi giovani che si deve studiare la storia e si deve studiare in generale qualsiasi cosa, cercando di consultare il più possibile senza restringere la cultura mettendole i paraocchi come quelli dei cavalli che limitano lo spazio di veduta cercando di farli andare sempre diritti, mentre invece è così bello cambiare strada per migliorare, magari curvando, magari tornando indietro, magari cambiando opinione.