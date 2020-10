165mila €. RE.S.A… dei conti per Del Deo, accesi 3 mutui per le demolizioni

Ugo De Rosa | Sul Comune di Forio torna l’incubo RE.S.A, con l’assunzione del mutuo per l’esecuzione di ben tre demolizioni a seguito di sentenze passate in giudicato. Anzi, in due casi le anticipazioni a suo tempo assunte si sono rivelate poi alla luce dei fatti insufficienti e devono essere integrate. Il tutto per una somma complessiva ragguardevole. Come è noto, le somme anticipate dovrebbero essere restituite dal Comune entro sessanta giorni dal recupero a carico dei responsabili degli abusi. Ma si sa che tale recupero risulta sempre difficoltoso se non impossibile. Esponendo l’Ente a doversi accollare gli interessi per il ritardato rimborso. E a vedersi decurtare la somma dai trasferimenti dello Stato ai Comuni.

Tutte sentenze risalenti nel tempo. Il meccanismo degli abbattimenti, si sa, si muove lentamente ma alla fine arriva inevitabile la… resa dei conti. Alcuni anni fa una raffica di demolizioni da eseguire con relativi solleciti della Procura mise in serie difficoltà i Comuni isolani.

Una storia vecchia, che puntualmente si ripropone ogni qualvolta la Procura mette in esecuzione un abbattimento.

Il primo caso riguarda un manufatto abusivo alla via Belvedere in località Scannella, a carico di Salvatore Esposito. Una sentenza divenuta irrevocabile nel lontano 1998. Adesso a Forio devono fare i conti con la esecuzione di questa demolizione su cui sta procedendo la procura della Repubblica presso la Corte di Appello. Ed infatti già due anni fa, a luglio 2018, era stata acquisita la perizia del consulente nominato dal sostituto procuratore generale Giovanni Cilenti. Dal calcolo del perito, le operazioni di demolizione costeranno presumibilmente 54.184,45 euro (compreso il compenso per lo stesso perito). La presunzione della spesa potrebbe portare anche qui a un aumento dei costi, come accaduto negli altri due casi. Soldi che il Comune dovrà chiedere in anticipazione alla Cassa Depositi e Prestiti avvalendosi del Fondo rotativo per le demolizioni. L’Amministrazione ha già approvato gli atti necessari, inserendo l’anticipazione nel bilancio di previsione 2020 e la Giunta ha approvato la richiesta di mutuo. Adesso il responsabile del V Settore arch. Gianpiero Lamonica ha provveduto alla assunzione dell’anticipazione con la Cassa DD.PP.

Nel 2015, invece, il Comune aveva già assunto una anticipazione con la Cassa Depositi e Prestiti per la esecuzione di una demolizione alla via Francesco Calise in danno di Enzo Amore, la cui sentenza della Corte di Appello era divenuta irrevocabile nel 2007. In questo caso nel 2010 la Procura aveva chiesto allo stesso Utc di provvedere a redigere la valutazione tecnico-economica dei costi, che sembravano ammontare a 6.409,99 euro complessivi. Era quindi stato contratto il mutuo per tale importo. Ma all’atto della indagine di mercato per affidare i lavori di abbattimento, avviata due anni fa, ecco l’inghippo. Una delle ditte invitate a presentare l’offerta chiedeva «di revisionare il computo metrico formulato in fase di perizia redatta dal C.T.U. non essendo in linea con la normativa vigente». Per la verità il computo era stato redatto dall’Ufficio tecnico comunale, che ha provveduto alla riformulazione. Il tempo trascorso probabilmente non ha aiutato nel calcolare esattamente i costi della demolizione. La spesa complessiva adesso risulta ammontare a 10.240,09 euro e dunque sempre il responsabile del V Settore Lamonica ne ha dovuto prendere atto e integrare il mutuo già contratto con altri 3.535,47.

E’ andata molto peggio per il Comune nell’ultimo caso, che riguarda una sentenza della Corte di Appello divenuta irrevocabile nel 2004. Per la demolizione da eseguire in via Calosirto ai danni di Domenico De Siano. Anche in questo caso nel 2010 l’Utc aveva redatto la valutazione tecnico-economica calcolando una spesa di 22.097,17 euro ed era stato contratto il mutuo per tale cifra. Fatto sta che nel 2015 è stata trasmessa la perizia del ctu nominato dal sostituto procuratore generale Cilenti. Il perito ha sostanzialmente modificato il quadro tecnico–economico, tanto che la spesa risulta ammontare a 100.002,08 euro! Calcolo iniziale evidentemente sbagliato. Di certo una differenza sostanziale e una bella mazzata per il Comune. E così Lamonica ha dovuto prevedere altri 77.905,06 euro di spesa e contrarre il relativo mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

In totale, i mutui contratti ammontano alla bellezza di 164.426 euro. E non è certamente finita, perché altre RE.S.A arriveranno inesorabili.