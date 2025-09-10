157 volte incapaci

L’ordinanza n. 157 con cui il sindaco del Comune di Ischia ha imposto il divieto di balneazione su una parte del suo litorale è formalmente un atto dovuto. Lo sappiamo bene: quando i prelievi dell’ARPAC restituiscono determinati esiti, il sindaco di turno non ha margini di scelta. Era accaduto già a Lacco Ameno, a Forio, a Serrara Fontana, ed era inevitabile che accadesse anche qui. Ma se il divieto è un obbligo amministrativo, le domande politiche restano tutte sul tavolo. E riguardano la capacità — o meglio, l’incapacità — di governare un fenomeno che non può ridursi a una firma in calce a un’ordinanza e una scrollata di spalle.

Un sindaco che si rispetti sa che quei prelievi, programmati a scadenze fisse e con criteri tutt’altro che logici, possono trasformarsi in un boomerang micidiale scattando nel cuore della stagione turistica. Settembre, per Ischia, è un mese d’oro: hotel pieni, spiagge affollate, economia che gira niente male. È dovere del primo cittadino non solo adempiere agli obblighi di legge, ma interloquire con la Regione Campania, chiedere che il sistema dei controlli venga gestito con buon senso, tutelando la salute pubblica senza calpestare l’immagine dell’isola. Invece, ancora una volta, Ischia viene colpita in pieno e il Comune resta spettatore passivo, in attesa di poter puntualmente revocare tale ordinanza quando, però, il danno è ormai bello e perpetrato.

Eppure, se c’è un terreno su cui Ferrandino avrebbe potuto e dovuto lasciare il segno, è proprio quello della programmazione in materia di depurazione e, in particolare, su quei controlli degli scarichi a mare che sanno sì di impopolarità allo stato puro, ma che -come ebbi modo di mettere a verbale da consigliere di minoranza con Giosi Ferrandino sindaco- rappresentano la chiave di volta per la tutela ambientale del nostro patrimonio blu. I suoi abituali buoni rapporti con la Regione avrebbero potuto tradursi in progetti, investimenti strutturali, adeguamenti e risanamenti che evitassero tali problemi e guardassero concretamente al futuro con responsabilità e competenza. Invece, nulla di tutto questo: solo silenzi e improvvisazione a go go.

La realtà è che il sindaco, giunto all’ultimo anno e mezzo del suo mandato, appare impegnato esclusivamente nel disperato istinto di sopravvivenza politica. Nomine, rimpasti, revoche e riconferme monopolizzano l’agenda amministrativa; l’edilizia pubblica e privata diventa il terreno di “spartenze” sempre più selvagge per blindare un potere che sfugge da ogni parte. E mentre le energie si consumano in queste guerre intestine stile “questo assessore a me, quel dirigente a te”, il mare del Comune di Ischia viene brutalmente vietato ai cittadini e ai turisti.

L’ordinanza 157 non è dunque solo un atto dovuto, ma una condanna senz’appello per Enzo Ferrandino e chi, ancora più incapace e incosciente, gli tiene bordone. Un’occasione mancata, l’ennesima dimostrazione di come un’amministrazione possa rendersi protagonista di un autentico disastro politico. Non basta obbedire alla norma, bisogna governare i processi, prevenire le emergenze, proteggere il territorio e l’economia. Ferrandino non lo ha mai fatto, ma non solo in quest’occasione: sempre e comunque! E oggi l’immagine dell’intera isola, non solo del Comune, paga il prezzo della sua miopia.

Forse sarebbe il caso che il sindaco, con un sussulto di lucidità, trovasse il coraggio di gettare la spugna, anziché continuare a trascinare Ischia in un declino senza ritorno. E se questo coraggio non riesce a trovarlo lui, allora toccherebbe ai suoi sodali svegliarsi dal torpore, assumersi finalmente le proprie responsabilità e staccare la spina a un’amministrazione che non governa più nulla se non i loro equilibri interni e le loro esigenze clientelari. Perché il futuro dell’isola vale infinitamente di più della carriera di un sindaco e una classe politica ormai logori e senza rotta.