150.000 € per ogni compagnia di navigazione. Riprendiamo i collegamenti ordinari

La Regione Campania destina per le compagnie di traghetti e aliscafi per le isole di Ischia, Procida e Capri 150mila euro per ogni azienda.

“Il sostegno – è specificato nel decreto – consiste in un contributo una tantum di 150.000 euro, graduato tra le varie imprese destinatarie sulla base delle miglia percorse nel periodo di riferimento.

Il contributo è riconosciuto alle imprese di trasporto pubblico locale marittimo di linea autorizzate ai servizi con cadenza annuale che pur in presenza di una contrazione della domanda di trasporto e di una alterazione improvvisa delle condizioni di mercato hanno continuato a esercire i servizi marittimi nei mesi di massima allerta sanitaria, a partire dall’ordinanza della giunta regionale numero 14 del 12 marzo 2020 e fino all’ordinanza numero 48 del 17 maggio, senza oneri economici a carico della Regione, garantendo la continuità territoriale con le isole del Golfo di Napoli”.