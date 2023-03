15 mila “furbi” e 300 grandi pregiudicati: il maxi-dossier della Polizia di Stato

Ugo De Rosa | Partiamo dall’inizio: è un lavoro enorme. A cosa porterà? A diversi gradi di reato: un primo più facile da riconoscere: il falso in atto pubblico commesso da privato. Gli altri? Più complessi da provare e da identificare e comunque legati alle attività degli uffici anagrafe e dei comando vigili dei diversi comuni dell’isola.

Maria Grazia Di Scala ha mosso il primo dito e ha attivato o meglio, ravvivato, le indagini già avviate dagli agenti del vicequestore Ciro Re. Al Commissariato di Ischia, infatti, non sono tornati i conti con i numeri dei vaccini. Stando ai dati in possesso di ASL e altre istituzione, sull’isola sono stati somministrati circa 50.000 vaccini su una popolazione che supera i 65 mila abitanti. Un dato discordante volendo considerare sia no vax, sia la porzione di popolazione che non doveva sottoporsi al trattamento sanitario anti covid.

Un dato, questo dei 15mila, che ha fatto accendere i riflettori su larga scala. Da mesi, gli agenti del commissariato di Ischia sono impegnati in una importante operazione di controllo e di incrocio di dati al fine di risalire ad una “mitigazione” (usiamo un termine non proprio adatto) del rischio residenze pezzotte che sta iniziando a dare i primi riscontri.

L’inchiesta è partita dalla considerazione, ad ampio raggio, delle potenziali 15 mila residenze fittizie sia per motivi elettorali (anche se questo sentore è sfumato anche in considerazione dei tempi), sia per motivi di “comodo”, di agevolazioni e di potenziali risparmi.

Sono mesi che gli agenti stanno analizzando i dati in loro possesso e li stanno incrociando sia con le utenze sia con i dati del data base “seguimi”, il sistema di Poste Italiane che consente la domiciliazzazione della corrispondenza in un indirizzo diverso dalla residenza abituale.

In attesa di avere un quadro complessivo, il parziale che preoccupa, al netto dei VIP con la residenza vergognosa, è quello che sono già 300 i grossi pregiudicati che hanno scelto la nostra Ischia per la loro residenza. Una certa “elite” con la lunga lista delle precedenti penali e di polizia che affollano le nostre liste elettorali.

Con particolare attenzione e con un’attenta indagine “porta a porta”, il maxi-dossier della Polizia di Stato si aggiunge di particolari e di unicità che saranno presto rappresentate agli uffici della Procura della Repubblica per il passaggio successivo. Per i privati, oltre all’imputazione del reato di falso in atto pubblico, si procederà con l’iter amministrativo per la cancellazione dai registri dell’anagrafe dei comuni isolani. Sul binario parallelo, ma già c’è molta carne sul fuoco, si indagherà sul comportamento dei diversi uffici comunali chiamati al controllo delle veridicità delle dichiarazioni rese dai privati. Per molte di queste già sono stati chiesti chiarimenti e spiegazioni. A questo punto, però, non ci resta che attendere e vedere i risultati di questa “cura dimagrante” sul modello Ciro Re.