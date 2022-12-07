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12 rintocchi di tutte le Chiese di Forio accompagneranno l’accensione della Cometa del Torrione

Redazione Web
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L’ 8 dicembre, sera dell’Immacolata,  verso le 20.30 sarà accesa la Stella Cometa al Torrione a cura dell’ Associazione Radici. Quest’anno sarà un segno di vicinanza e di speranza per la Comunità isolana. 

Al momento dell’accensione sarà osservato un minuto di silenzio mentre le campane di tutte le chiese di Forio suoneranno 12 rintocchi richiamando il nostro pensiero ed il nostro cuore alle 12 innocenti vittime dell’ alluvione. Anche dai punti più lontani il suono dei sacri bronzi sia simbolo di unione nel comune dolore ed un richiamo al rispettoso suffragio.

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